Hotelszobákban randevúzott, de folyton fizetés nélkül távozott a pécsi csaló

A vádlott kedvesével több ízben töltött napokat különböző pécsi hotelekben és folyton fizetés nélkül távozott.

A Pécsi Járási Ügyészség csalás bűntette miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki egy szállásfoglaló oldalon keresztül többször foglalt szállást, azonban a szállás díját nem fizette ki – számolt be az Ugyeszseg.hu.

A vádirat szerint a pécsi férfi azért, hogy együtt legyen a bűncselekmény elkövetéséről nem tudó barátnőjével, rendszeresen foglalt pécsi szállásokat fizetési szándék nélkül. A vádlott 2025 nyarán négyszer foglalt különböző pécsi hotelekben szállást, ahol

néhány napot töltött barátnőjével, a szállodai szolgáltatásokat igénybe vette, majd fizetés nélkül távozott.

A férfi 600.000 forint kárt okozott a négy szállodának.

A Pécsi Járási Ügyészség 4 rendbeli csalás bűntettével vádolta a férfit, akit a bíróság az ügyészi váddal egyezően közérdekű munkára ítélt.

