Hamarosan szálloda nyílhat a Holdon – VIDEÓ

Az életcélom, hogy az emberiség bolygóközivé váljon. A Hold csak a kezdet, szeretném felépíteni az első várost a Marson – hangsúlyozta Skyler Chan, a Galactic Resource Utilization Space (GRU) 22 éves vezérigazgatója, aki néhány éven belül szállodát akar nyitni a Holdon.

A szálloda a tervek szerint mindössze négy fő befogadására lesz alkalmas és szobaszervíz vagy egy sztárszakács által vezetett étterem helyett a vendégek ugyanazzal a liofilizált étellel lakmározhatnak, mint amit az űrhajósok a Nemzetközi Űrállomáson fogyasztanak. Maga a szerkezet felfújható lesz, hogy csökkentsék az anyagok Földről történő szállításának költségeit, a hotelt a San Franciscó-i Művészeti Palota ihlette, ami miatt olyan, mint a görög futurizmus. Űrruhákra és speciális járművekre lesz szükség a közlekedéshez, valamint a Chan által elképzelt kikapcsolódáshoz – számolt be a New York Post.

Chan szerint a vendégek öt földi éjszakát fognak ott tölteni, bár ez a Holdon nem ér fel még egy teljes nappal sem. Chan abban bízik, hogy a Blue Origin vagy a SpaceX szállítanak majd vendégeket a szállodájába.

„Már gyerekkoromban űrhajós akartam lenni, de később rájöttem, hogy értelmesebb lenne valami olyat kidolgozni, ami lehetővé tenné mindenki számára, hogy az űrbe jusson…

mielőtt meghalok. A Hold csak a kezdet, utána a Marson szeretném majd felépíteni az első várost” – hangsúlyozta Skyler Chan.

