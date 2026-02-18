Halálos tűzijáték-robbanás történt Kínában – VIDEÓ

Legkevesebb tizenkét ember életét vesztette egy tűzijátékboltban történt robbanásban a közép-kínai Hupej tartományban, Hsziangjang térségében, röviddel a kínai holdújévi ünnepségeket követően – jelentette szerdán a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

A helyi hatóságok közlése szerint a robbanást követően keletkezett tűz mintegy 50 négyzetméterre terjedt ki. Hozzátették: a baleset okait vizsgálják.

Néhány napon belül ez volt a második halálos kimenetelű tűzijáték-baleset Kínában. Vasárnap a kelet-kínai Csiangszu tartomány Tungan falujában robbant fel egy tűzijátékbolt. A helyi hatóságok közlése szerint a robbanásban nyolcan életüket vesztették, ketten pedig megsérültek.

A hatóságok szerint a robbanást egy helyi lakos idézte elő, aki szabálytalanul gyújtott meg tűzijátékot az üzlet közelében.

Az érintettet őrizetbe vették.

😨Fireworks on Lunar New Year’s Eve cause disaster! Villagers in mainland China carelessly set off fireworks, igniting a fireworks shop and killing 8; the entire explosion was captured on video. pic.twitter.com/nwfddklt9N — China pulse 🇨🇳 (@Eng_china5) February 16, 2026

A tűzijátékokkal kapcsolatos balesetek nem ritkák Kínában, különösen a kínai holdújév időszakában, amikor országszerte sokan használnak pirotechnikai eszközöket az új év köszöntésére.

A balesetet követően a kínai katasztrófavédelmi minisztérium utasította a helyi hatóságokat, hogy vonják le az eset tanulságait, és szigorítsák a tűzijátékok szállítására, értékesítésére és használatára vonatkozó biztonsági előírásokat.

Hétfőn éjfélkor búcsút mondtak a kígyó évének, és kedden megkezdődött a ló éve, ezzel hivatalosan is kezdetét vette Kína legnagyobb hagyományos ünnepe, a kínai holdújév, amelyhez országszerte többhetes ünnepségsorozat kapcsolódik.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)