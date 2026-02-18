Háborús veszély miatt tíznapos túlélőcsomag összeállítására buzdítanak a német hatóságok

A vészhelyzetre összeállított tíznapos válságcsomagnak az élelem mellett többek között pénzt, kést, toalettpapírt és ivóvizet is tartalmaznia kell.

A német katasztrófavédelmi hivatal a háború veszélye miatt is azt tanácsolja, hogy az emberek készüljenek fel a válságokra. Egy listát készítettek arról, hogy mely tárgyak elengedhetetlenek ebben az esetben, és mik azok, amiknek minden háztartásban rendelkezésre kell állniuk – írja a V4NA.

A Die Welt beszámolója szerint nem ez az első válságcsomaglista a német katasztrófavédelemtől, de eddig a hatóság csak burkoltan beszélt válsághelyzetekről vagy vészhelyzeti előkészületekről.

Was jeder deutsche Haushalt laut Bundesamt für Katastrophenschutz nun vorrätig haben sollte https://t.co/XsD0LGAVs4 — WELT (@welt) February 13, 2026

Németország összességében csak négy-öt pontot ér el a lehetséges tízből a válságfelkészülés terén – mondta Ferdinand Gehringer szakértő néhány héttel ezelőtt a Die Weltnek adott interjúban.

Januárban egy támadás az elektromos hálózat ellen Berlin nagy részének infrastruktúráját megbénította.

A lista megmutatja, hogyan lehetne felkészültebben várni az ilyen váratlan helyzeteket. Pontosan felsorolják, mely tárgyak fontosak vészhelyzetben. Ezek között szerepel: pénz, kés, toalettpapír. De vannak kevésbé nyilvánvaló tárgyak is: naptej, munkakesztyű, védősisak.

A hatósági tanács szerint a készleteknek tíz napra elegendőnek kell lenniük.

A vízzel kapcsolatban a szakértők szerint egy egyszerű szabály érvényes: két liter fejenként és vészhelyzetben naponta. A listán szerepel még egy főzőeszköz, például egy kempingfőző, valamint háziállatok eledelének készletezése, és olyan felszerelések is, mint a zseblámpák vagy zsebkések, öngyújtó, elemek vagy higiéniai cikkek.

„A friss útmutató szövegében újdonságként szerepelnek a háborúra való felkészülés mellett a dezinformációval, a menedékhelyekkel és a mentális egészséggel kapcsolatos ajánlások. Összességében összetettebb veszélyhelyzetet figyelünk meg”

– hangsúlyozta a Weltnek adott válaszában a hatóság, amely a természeti veszélyeket – mint például árvizek vagy szélsőséges időjárás – is a vészhelyzetekhez sorolta, csakúgy, mint a hosszabb ideig tartó áramkimaradásokat okozó technikai zavarokat vagy kritikus infrastruktúrákra mért kibertámadásokat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)