Giorgia Meloni elutasította, hogy az olasz államot bírságolják az illegális migránsok kiutasítása miatt

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök videóüzenetben bírálta egy olasz bíróság döntését, amely bírságot szabott ki az államra egy illegális algériai bevándorló kiutasítása miatt.

Giorgia Meloni a közösségi oldalán látható másfélperces videóüzenetben ismertette az általa vezetett jobbközép kormány állásfoglalását az illegális bevándorlással kapcsolatban.

A miniszterelnök felidézte a római fellebbviteli bíróság február 10-i döntését, amely hétszáz euró kártérítés kifizetését szabta ki az olasz államra egy ötvenéves algériai férfi számára.

Meloni elmondta, hogy illegális bevándorlóról van szó, akit Olaszországban huszonhárom alkalommal ítéltek el testi sértésért, többek között egy nőt megrugdosott és ököllel bántalmazott.

A férfit nem egy olaszországi kiutasítási táborban helyezték el, hanem az Albániában létesített táborban, hogy ott várjon a kiutasítására. A férfi fellebbezésére azonban a bíróság jogtalannak ítélte meg az Albániába való áthelyezést, és büntetést mért ki, amelyet a belügyminisztériumnak kellene kifizetnie.

„Hogyan lehet komolyan fellépni az illegális migrációval szemben, ha az, aki többszörösen törvényt sért, országunk területén marad, ráadásul az államot szankcionálják azért, mert a szabályokat igyekszik tiszteletben tartatni?”

– kérdezte a miniszterelnök.

Noi continueremo a difendere sicurezza e legalità, senza arretrare. pic.twitter.com/bYJ7VT5oCV — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) February 17, 2026

Hangsúlyozta, hogy a kormány továbbra is megkezdett munkáját folytatja, növeli a kiutasítások számát, gyakorlattá teszi az illegális bevándorlás ellen bevezetett eszközök alkalmazását az olasz állampolgárok biztonsága és a törvényesség érdekében. Meloni úgy vélekedett, hogy

az olaszok azért szavaztak a jobbközépre 2022-ben, hogy az helyreállítsa a szabályokat, tiszteletben tartassa őket, „de a bíróságok átpolitizált része továbbra is megakadályozza a tömeges bevándorlással szembeni lépéseket.”

A miniszterelnök kijelentette: kötelességnek számít azoknak a befogadása, akiknek arra joguk van, az olasz törvények tiszteletben tartása ugyanakkor elengedhetetlen, és aki erre nem hajlandó, nem szívesen látott Olaszországban.

Az Albániában 2024-ben létesített két olasz tábor működését mostanáig az olaszországi bíróságok akadályozták, miután a táborokba szállított migránsok fellebbezésére törvénytelennek ítélték az Olaszországból való elszállításukat.

Mindeközben a szicíliai Trapani partjaira kedd este egy újabb holttestet vetett ki a tenger.

Az utóbbi tíz nap alatt ez volt a tizenhatodik holttest, amely Calabria és Szicília partjaira sodródott. A parti őrség közlése szerint a Dél-Olaszországot február első napjaiban sújtó Harry-ciklonnal egy időben legalább nyolc migránsokkal teli hajó jutott bajba a tengeren, ezek közel négyszáz embert szállítottak.

Kiemelt kép: Giorgia Meloni (Fotó: X.com)