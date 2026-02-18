Ukrajna Odessza és Mikolajivi régióiban a létfontosságú infrastruktúra működésének biztosítását szolgáló, több mint 50 ezer dollárnyi (16 millió forint) humanitárius segélyt sikkasztottak el – közölte szerdán az ukrán főügyész hivatala Telegram-oldalán.

„Odesszában és a Mikolajiv megyékben humanitárius segélyek illegális felhasználásának módszerét leplezték le a katonák körében, illetve a közüzemi infrastruktúra területén. A létfontosságú infrastruktúrához szükséges áramfejlesztőket éttermekben és autómosókban használták, az autókat pedig eladásra kínálták. A veszteséget több mint 2,2 millió hrivnyára becsülik” – derül ki a közleményből.

A vádhatóság közölte azt is, hogy az illetékes bírósághoz vádiratot nyújtottak be az Odesszai Elektrotechnikai Üzemeltetési és Szerelési Vállalat volt igazgatója, volt főmérnöke és szerelője ellen.

A volt igazgatót és a főmérnököt sikkasztással, a szerelőt bűnrészességgel vádolják.

A nyomozás megállapította, hogy 2022 végén a vállalat négy (5,4-165 kilowatt teljesítményű) generátort kapott humanitárius segélyként a kiemelt fontosságú infrastruktúra létesítményeinek ellátására. 2023 elején azonban a közüzemi vállalat vezetése saját céljaira használta fel őket. Két dízelgenerátor például egy kávézóban és egy étteremben működött Odessza központjában, egy generátor egy magánlakást látott el árammal, a negyedik pedig egy autómosót.

A vádhatóság továbbá arról is beszámolt, hogy a Mikolajivi régióban egy ukrán tengerészgyalogos katona eladta azokat az autókat, amelyeket 2022-2024 között humanitárius segélyként hoztak be. A gyanúsítottat februárban fogták el humanitárius célú termékek önhasznú értékesítése miatt. Lehetséges bűntársainak azonosítása folyamatban van.

Sorra lepleződnek le a korrupciós ügyek

Ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt még január végén az ukrán korrupcióellenes hivatal (NABU) házkutatást tartott Szerhij Dejnekónál, a határőrszolgálat volt vezetőjénél egy nemzetközi csempészethálózat gyanúja miatt. Január elején Volodimir Zelenszkij még méltatta Dejneko munkáját, és a belügyminisztériumban adott neki új feladatot.

Az ukrán korrupcióellenes iroda január 21-én szerdán jelentette be, hogy sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt eljárást indított Rosztiszlav Surma, Volodimir Zelenszkij elnök volt kabinetfőnök-helyettese ellen. A nyomozásban összesen kilenc gyanúsított szerepel, köztük Surma testvére, Oleh, valamint energetikai vállalatok alkalmazottai és a Zaporizzsja Oblenergo egykori kereskedelmi igazgatója. A hatóságok szerint az érintettek 141,3 millió hrivnyát, azaz mintegy 3,28 millió dollárt – nagyjából egymilliárd forintot – sikkasztottak el.

December végén Andrij Szavcsuk kárpátaljai ezredes irodájában házkutatást tartott a NABU. A vizsgálatban a sorozással összefüggő szabálytalanságokra bukkantak, valamint 100 ezer dollár készpénzt találtak az ezredesnél.

Az ukrán korrupcióellenes szervek tavaly novemberben részletes jelentést publikáltak egy magas szintű korrupciós ügyben zajló nyomozásról. Kiderült, hogy egy bűnszervezet tagjai nagy léptékű befolyásszerzési rendszert építettek ki az állami szektor stratégiai vállalatainál, elsősorban az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Energoatom állami cégnél.

A korrupciós botrány egyik főszereplője Timur Mindics ukrán oligarcha, akit Volodimir Zelenszkij „pénztárosának” is neveznek.

Sajtóhírek szerint, amikor az ukrán oligarchánál házkutatást tartottak, dollárkötegeket és egy aranyból készült vécét is találtak a nyomozók.

A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself.

A különleges darabbal az ukrán elnök is találkozhatott, ugyanis a Covid-járvány idején Timur Mindics lakásában ünnepelte születésnapját.

Emlékezetes, hogy az ukrán kormányzat tavaly nyáron megpróbálta ellehetetleníteni a korrupcióellenes szervek működését, és csak azt követően lépett vissza, hogy a nemzetközi közvélemény felemelte a hangját. Ekkor olyan hangfelvételek is napvilágra kerülhetnek, amelyek Volodimir Zelenszkij érintettségét bizonyítják a korrupciós ügyben.

