Földes László Hobo: A feleségem nem hátország, hanem társ

Nem a legendáról, nem a rendszerekről, nem a múlt dicsőségéről szól a HOBO 80 – Úton lenni boldogság című road-movie, hanem arról az emberről, aki mindig úton van – és akinek a legnagyobb ajándék az, hogy van hová hazatérnie. A Petőfi Zenei Díj Életműdíjával elismert Földes László az M2 Petőfi TV vendégeként a 80. születésnapja alkalmából készült filmről mesélt, amely ingyenesen megtekinthető a Médiaklikken.

A csaknem két éven át forgatott road-movie koncerteken, próbákon, utazásokon és beszélgetéseken keresztül mutatja be Hobót. A koncepció már az elején világos volt: „Végigkövetett a stáb mindenhova. Szerencsére nincs végigdumálva, az dominál, amit csinálok” – fogalmazott az előadó.

A film – mint mondja a főszereplő – nem írja felül a valóságot, és nem póz a kamerának:

„A belső mércém szerint őszinte lett, nem előnyös testtartásban mozogtam. (…) A filmnek nem rendeltem alá a fellépéseket, legyen az egy kis falu vagy akár az Aréna”

– hangsúlyozta a Kossuth- és Petőfi Zenei Díj Életműdíjas Földes László Hobo az M2 Petőfi TV Mit kíván? című műsorában.

A film a pályaívet, a szakmai csúcsokat és a megküzdött éveket is felidézi, és megérteti: a számtalan szakmai siker és elismerés mellett az előadóművész számára a legnagyobb boldogság a család, az a biztos pont, amelyhez minden út végén visszatérhet.

„A feleségem nem hátország, hanem társ. Ez egy óriási mázli. Nekem volt nagyon sok vereségem, de az, hogy ilyen családom lett… az óriási ajándék. Megfizettem az árát súlyos tragédiákkal és halállal. Minden támogatást megkapok tőle, a beszélgetésektől az irgalmatlanul finom rakott krumpliig” – hangsúlyozta a beszélgetésben Hobo.

A HOBO 80 – Úton lenni boldogság február 20-ig megtekinthető a Médiaklikken.

Kiemelt kép forrása: MTVA