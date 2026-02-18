Feltételezhetően nem a szabadból került oda a Mogyoród környékén felbukkant barna medve

Csömör önkormányzata arra kéri a Levendula, Középhegy, Panoráma és Vízműsor utca környékén élőket, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek, és lehetőség szerint kerüljék az erdős, mezős területeket. Aki a medvét észleli, ne közelítse meg, hanem értesítse a vadásztársaságot vagy hívja a 112-es segélyhívót.

A szakemberek a Bükki Nemzeti Park ajánlásai alapján hangsúlyozzák: a barna medve alapvetően kerüli az embert, és csak szorult helyzetben vagy a bocsait védve válhat veszélyessé. Az állat a legnagyobb testű hazai emlős, tömege elérheti akár a 300–400 kilogrammot is, és naponta több tíz kilométert képes megtenni.

Mit tegyünk, ha medvével találkozunk?

A hatóságok szerint a legfontosabb szabály, hogy ne közelítsük meg az állatot, és ne próbáljuk meg elzavarni. Erdőben járva ajánlott zajt kelteni, hogy a medve időben észlelje az embert és elkerülje a találkozást. Amennyiben az állat közeledik, lassan hátráljunk, kerüljük a hirtelen mozdulatokat, és ne nézzünk közvetlenül a szemébe.

Autóból észlelve tilos kiszállni, gyalogos találkozás esetén pedig végső esetben a szakemberek azt javasolják, hogy feküdjünk hasra, és maradjunk mozdulatlanok.

A természetvédelmi szakemberek kiemelték: a barna medve fokozottan védett faj Magyarországon, engedély nélküli kilövése bűncselekménynek minősül.

A hatóságok folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet, és szükség esetén további intézkedéseket hoznak a lakosság biztonsága érdekében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook.com)