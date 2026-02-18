Fehér házi források szerint Donald Trump akár heteken belül is elrendelheti a támadást Irán ellen

Egyre több jel utal arra, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség akár rövid időn belül nyílt katonai konfliktusba torkollhat. Miközben a diplomáciai tárgyalások még zajlanak, a térségbe vezényelt amerikai haderő és a politikai nyilatkozatok alapján sok elemző szerint már egy esetleges hadművelet előkészítése folyik. A tervek alapján egy amerikai-izraeli együttműködésben végrehajtott művelet körvonalazódik, amely nemcsak az iráni nukleáris létesítményeket, hanem a rezsim stratégiai képességeit is érintheti.

Az Axios amerikai híroldal beszámolója szerint a feszültség már január elején kiéleződött, amikor Donald Trump amerikai elnök fontolóra vett egy katonai csapást Irán ellen, végül azonban a tárgyalások és a katonai nyomásgyakorlás párhuzamos alkalmazása mellett döntött. A diplomáciai egyeztetések eddig nem hoztak áttörést, miközben Washington látványosan növelte katonai jelenlétét a Közel-Keleten.

A lap fehér házi forrásai szerint Donald Trump türelme fogyóban van, és nem kizárt, hogy heteken – vagy egyesek szerint ennél rövidebb idő alatt is – parancsot adhat a támadásra, ha nem sikerül megegyezni az irániakkal.

„A főnöknek elege van. Néhányan a környezetében óva intik őt az Iránnal való háborúskodástól, de szerintem 90 százalék az esélye, hogy a következő hetekben katonai akcióra kerül sor” – mondta példul az egyik Trump-tanácsadó. Az Axios forrásai szerint

a háború hamarabb bekövetkezhet, és sokkal nagyobb léptékű lehet, mint azt a legtöbb amerikai gondolná.

Mindeközben két izraeli tisztviselő azt mondta a lapnak: az izraeli kormány – amely rezsimváltást, valamint Irán nukleáris- és rakétaprogramját célzó maximalista forgatókönyvet szorgalmaz – arra készül, hogy a háború akár napokon belül is kitörhet.

Az Egyesült Államok két repülőgép-hordozót, több hadihajót, vadászgépeket és légvédelmi rendszereket vezényelt a térségbe, valamint az elmúlt hetekben több mint 150 katonai teherszállító repülés érkezett fegyverekkel és lőszerrel. A legfrissebb hírek szerint további ötven vadászgép – köztük F–35-ösök és F–22-esek – indult útnak a régióba.

Közben Genfben háromórás tárgyalást tartottak amerikai és iráni képviselők

Bár mindkét fél előrelépésről beszélt, amerikai tisztviselők szerint továbbra is komoly nézetkülönbségek vannak, főként az iráni nukleáris program kérdésében. J. D. Vance alelnök úgy fogalmazott: „A tárgyalások egyes pontokon biztatóak voltak, ugyanakkor világos, hogy Irán egyelőre nem hajlandó elfogadni Washington legfontosabb feltételeit.”

Izraeli kormányzati források szerint a térségben akár napokon belül is eszkalálódhat a helyzet, míg egyes amerikai politikusok inkább hetekben mérik a lehetséges katonai lépések időzítését.

A Fehér Ház két hetet adott Teheránnak arra, hogy részletes javaslattal álljon elő, ám egyelőre kevés jel utal arra, hogy gyors diplomáciai áttörés várható.

Elemzők szerint a katonai felkészülés és a politikai retorika együtt egyre inkább azt jelzi, hogy a konfliktus veszélye nő, és egy esetleges amerikai beavatkozás az egész Közel-Kelet biztonsági helyzetére komoly hatással lehet.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock