Fegyveres támadás történt egy mexikói parkban: egy férfi meghalt, több gyermek megsérült

Fegyveres támadásnak estek áldozatul többen a közép-mexikói Guanajuato állam egyik parkjában, egy 36 éves férfi életét vesztette, nyolc gyerek pedig megsebesült – közölték szerdán a helyi hatóságok.

A tájékoztatás szerint a támadást kedden este követték el. Libia Dennise García helyi kormányzó az X-en teljességgel elfogadhatatlannak nevezte a bűncselekményt.

Együttérzéséről biztosította az áldozatok családtagjait, és ígéretet tett arra, hogy az ügyben „határozottan, felelősségteljesen és az állami hatalom teljes erejével fog fellépni”.

Guanajuato amellett, hogy virágzó ipari központ, és több turisztikai látványosság is található ott, Mexikó egyik leginkább erőszak sújtotta tagállama, ahol több bűnszervezet is rivalizál egymással, így a hírhedt Jalisco Nueva Generación (CJNG), valamint a Santa Rosa de Lima kartellek.

🔴Ataque armado en parque de San Francisco del Rincón, Guanajuato Una persona muere y 10 resultan lesionadas Entre los heridos hay ocho menores de edad pic.twitter.com/dwlOY1qHGX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) February 18, 2026

Ebben az államban található a mexikói Salamanca városa is, amelynek egyik futballpályáján januárban 11 embert gyilkoltak meg és 12-t megsebesítettek egy fegyveres támadásban.

