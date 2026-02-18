Eltűnt tíz síelő egy lavinában a kaliforniai Sierra Nevada-hegységben – Videó

A mentőcsapatok megpróbálják megközelíteni az észak-kaliforniai Sierra Nevada-hegységnek azt a régióját, ahol lavina sodort el kedden egy 16 síelőből álló csoportot, amelynek hat tagja életben van, de tízen eltűntek – közölték a helyi hatóságok.

A mentőszolgálatokat kedden dél előtt riasztották a Tahoe-tó közelében fekvő Castle Peak környékére, ahol a jelentés szerint 12 túrázó síelőt és négy túravezetőjüket sodorta el egy lavina.

Ashley Quadros, a Nevada megyei seriff hivatalának szóvivője elmondta, hogy hat síelő tartózkodási helyét sikerült meghatározni, ők túlélték a lavinát és várják a mentést.

A síelőket háromnapos hegyi túrájuk utolsó napján sodorta el a lavina. Két éjszakát hegyi menedékházakban töltöttek, fel voltak szerelve a szükséges élelemmel és felszerelésekkel, vészjelző is volt velük – számolt be róla Steve Reynauld, a helyi lavinajelző központ illetékese.

A hatóságokat a balesetről az a sítúraszervező cég értesítette, amely a kiindulási ponthoz, Castle Peakhez szállította a sítúrázó csoportot.

⚠️STAY HOME: Whiteout conditions are leading to extremely dangerous and unsafe travel conditions across the Sierra Nevada today. Video from California Highway Patrol in Truckee shows the conditions along Donner Summit this afternoon. The agency advises everyone to stay home… pic.twitter.com/0Vn7rms27v — FOX Weather (@foxweather) February 18, 2026

A nevadai seriff hivatalának közlése szerint

a síelők a szöveges üzenetet is továbbító vészjelzőkkel tartják a kapcsolatot a mentőegységekkel.

Hozzátette, hogy a lavinából kiszabadult hat síelő menedéket készített magának, és „mindent megtesznek a túlélésükért, amíg a mentőknek sikerül elérni őket.”

A mentőcsapatok azonban a további lavinaveszély és a zord időjárás miatt nehezen haladnak, sítalpon, hómobilokkal és lánctalpas hójárművekkel próbálják megközelíteni a helyszínt.

A lavinaveszélyre figyelmeztető központ kedden reggel riasztást adott ki a Közép-Sierra Nevada területére, beleértve a Tahoe-tó környékét is. A tó környékén található több síközpont teljesen vagy részlegesen bezárt a szélsőséges időjárás miatt.

A 2777 méter magas Castle Peak népszerű síterep a Sierra Nevada-i Donner-hágó régiójában.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)