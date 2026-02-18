Elhunyt Tom Noonan, az Utolsó akcióhős és a Robotzsaru 2 sztárja

74 éves korában meghalt Tom Noonan amerikai színész, akit leginkább az Utolsó akcióhős, a Robotzsaru 2 és számos emlékezetes televíziós szerepe tett ismertté. Halálhírét Fred Dekker rendező erősítette meg, a halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Elhunyt Tom Noonan amerikai színész,

aki több évtizedes pályafutása során elsősorban markáns rosszfiú szerepeiről vált ismertté.

A színész 74 éves volt. Halálának okát egyelőre nem közölték. A hírt Fred Dekker rendező osztotta meg közösségi oldalán – írja a TMZ.

Noonan filmes karrierje 1980-ban indult a Willie és Phil című romantikus vígjátékkal, később azonban főként komorabb, sokszor gonosz karaktereket formált meg. Játszotta többek között Cain szerepét a Robotzsaru 2-ben, Rippert az Utolsó akcióhős-ben, valamint Francis Dollarhyde-ot az Embervadász-ban. Feltűnt a Szemtől szemben, Az ördög háza, Az ábécé gyilkosa és a Synecdoche, New York című produkciókban is.

A televíziós sorozatokban is aktív volt: szerepelt többek között az X-akták, a Különleges ügyosztály, a Mesék a kriptából és a CSI: A helyszínelők epizódjaiban.

Kiemelt kép forrása: Shutterstock