Csak Orbán Viktor képes ellentmondani a brüsszeli nyomásnak – derül ki a Századvég friss felméréséből

Szerző: hirado.hu
Forrás: Századvég
2026.02.18. 09:13

| Szerző: hirado.hu
A magyarok többsége különbséget lát a hazai politikai szereplők között abban, hogy mennyire tudnának ellenállni a brüsszeli elvárásoknak. A válaszadók szerint csak Orbán Viktor képes nemet mondani a brüsszeli nyomásra – derül ki a Századvég friss felméréséből.

Az Európai Unióban zajló, közös hitelfelvétellel és kölcsönökkel kapcsolatos vitákban különböző álláspontot képvisel a Fidesz és a Tisza Párt. A brüsszeli döntéshozatalban napirenden vannak olyan, több száz milliárd eurós pénzügyi kezdeményezések – köztük Ukrajna támogatása is –, amelyek közös adósságvállalással járnának. Hiába gondolják úgy az európai emberek, hogy Ukrajnát ne vegyék fel gyorsított eljárással az Unióba, a brüsszeli döntéshozók odacsatornáznák a közös forrásokat. Ezeknek a hiteleknek a törlesztése a tagállami befizetések növekedésén vagy új uniós bevételi forrásokon keresztül jelenhet meg, ami hatással lehet a nemzeti költségvetésekre.

A Századvég februári kutatása szerint arra a kérdésre, hogy Az alábbi állítás inkább kire igaz, Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? – Nem tudna nemet mondani Brüsszelnek, a válaszadók 57 százaléka Magyar Pétert nevezte meg, míg Orbán Viktorról csak 21 százalék gondolja ezt.

A felmérés az esetleges gazdaságpolitikai következmények megítélését is vizsgálta. Arra a kérdésre, hogy Az alábbi állítás kire igaz inkább, Orbán Viktorra vagy Magyar Péterre? – Adókat emelne, ha Brüsszel erre utasítaná a megkérdezettek 51 százaléka válaszolta Magyar Pétert, míg Orbán Viktorról ugyanezt 30 százalék feltételezte.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Facebook)

