Brüsszel szerint nincs ellátási kockázat Magyarországon és Szlovákiában, amiért nem működik a Barátság olajvezeték

Az Európai Unió kapcsolatban áll az ukrán hatóságokkal a január végén megrongálódott Druzsba kőolajvezetékkel kapcsolatban, amelynek sérülése miatt leállt az orosz kőolaj tranzitja Magyarország és Szlovákia felé – számolt be róla az Európai Bizottság szóvivője, Anna-Kaisa Itkonen.

„Kapcsolatban állunk Ukrajnával a Druzsba kőolajvezeték javításának ütemezéséről, valamint arról, hogy milyen gyorsan indítható újra” – mondta az újságíróknak a finn szóvivő. Ugyanakkor

hangsúlyozta, hogy „rövid távon nem áll fenn ellátásbiztonsági kockázat Magyarország és Szlovákia számára”, mivel mindkét ország 90 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik.

Hozzátette, hogy az Európai Bizottság kész rendkívüli koordinációs csoportot összehívni az érintett felekkel az alternatív üzemanyag-ellátási útvonalak megvitatása érdekében – írja a ZN.UA.

Anna-Kaisa Itkonen (Kép forrása: X.com)

Szijjártó Péter alternatív útvonal megnyitására szólította fel Horvátországot

Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, ezért a Mol az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében. Az olajipari társaság szerint első körben negyedmillió tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mindennek tudatában kedden kijelentette, hogy miközben Ukrajna jelenleg politikai okok miatt nem engedi a kőolajszállítást a Barátság vezetéken,

az európai uniós szabályok világosan kimondják, hogy ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is.

Ezért a szlovákokkal közösen a horvát kormányt arra kérték, hogy a rá vonatkozó, kötelező európai szabályoknak megfelelően eljárva tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását a horvát Adria csővezetéken.

Kiemelt kép: Az Adria kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)