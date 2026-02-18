Brüsszel szerint nincs ellátási kockázat Magyarországon és Szlovákiában, amiért nem működik a Barátság olajvezeték

„Kapcsolatban állunk Ukrajnával a Druzsba kőolajvezeték javításának ütemezéséről, valamint arról, hogy milyen gyorsan indítható újra” – mondta az újságíróknak a finn szóvivő. Ugyanakkor
hangsúlyozta, hogy „rövid távon nem áll fenn ellátásbiztonsági kockázat Magyarország és Szlovákia számára”, mivel mindkét ország 90 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik.
Hozzátette, hogy az Európai Bizottság kész rendkívüli koordinációs csoportot összehívni az érintett felekkel az alternatív üzemanyag-ellátási útvonalak megvitatása érdekében – írja a ZN.UA.
Szijjártó Péter alternatív útvonal megnyitására szólította fel Horvátországot
Ahogy arról a hirado.hu is beszámolt, január 27. óta nem érkezik kőolaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül Magyarországra, ezért a Mol az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult a stratégiai kőolajkészletek felszabadítása érdekében. Az olajipari társaság szerint első körben negyedmillió tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mindennek tudatában kedden kijelentette, hogy miközben Ukrajna jelenleg politikai okok miatt nem engedi a kőolajszállítást a Barátság vezetéken,
az európai uniós szabályok világosan kimondják, hogy ha Magyarország és Szlovákia számára ellehetetlenül a csővezetékes tranzit, akkor a két ország vásárolhat orosz kőolajat a tengeren keresztül is.
Ezért a szlovákokkal közösen a horvát kormányt arra kérték, hogy a rá vonatkozó, kötelező európai szabályoknak megfelelően eljárva tegye lehetővé az orosz kőolaj szállítását a horvát Adria csővezetéken.
Kapcsolódó tartalom
Szijjártó Péter bejelentette, Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult a horvátországi kőolajtranzit ügyében
Kiemelt kép: Az Adria kőolajvezeték fogadópontja a Mol Nyrt. százhalombattai Dunai Finomítójában 2022. május 24-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)