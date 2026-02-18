Az Európai Unió területén kívüli migránstáborok kialakításáról tárgyal több EU-tagállam

Az Európai Unió területén kívüli, a migránsok kitoloncolását előkészítő táborok kialakításán dolgozik Görögország, Németország, Hollandia, Ausztria és Dánia – jelentette be a migrációs ügyekért felelős görög miniszter szerdán.

Tánosz Plevrisz az ERT közszolgálati tévécsatornának nyilatkozva azt mondta, hogy

ezeket a központokat nem kizárólagosan, de „lehetőleg Afrikában” hoznák létre azon migránsok számára, akiknek a menedékkérelmét elutasították, de nem fogadja vissza őket a származási országuk.

Hozzátette, hogy az öt ország miniszterei a terv elméleti kérdéseit már megvitatták, a jövő héten pedig újra találkoznak, hogy immár a megvalósítás technikai részleteiről is tárgyaljanak.

Kiemelte, hogy „több nagyobb európai ország folytatott már közvetlen tárgyalásokat a gyűjtőtáborok lehetséges helyszíneként felmerült országokkal”. „A tárgyalásokon mi is részt veszünk” – mondta, hozzátéve, hogy a jövő héten Rómában tárgyal az együttműködésről olasz és spanyol kollégájával, valamint – a származási országokkal folytatott tárgyalások részeként a témában illetékes pakisztáni miniszterrel is.

A táborokról szólva a miniszter azt is elmondta, hogy elrettentő erejük lenne az Európába indulást fontolgató migránsok számára, hogy megértsék: nem biztos, hogy kapnak menedékjogot.

Tánosz Plevrisz közölte, hogy noha tavaly 13 ezer fővel, azaz 21 százalékkal csökkent a Görögországba illegálisan érkezők száma az előző évhez képest, és az elmúlt öt hónapban is 40 százalékos csökkenést tapasztaltak, most az elutasított menedékkérők hazaküldésére kell összpontosítaniuk. Ez azért fontos, mert az évente újonnan érkező 40-50 ezer migráns menedékkérelmének mintegy a felét elutasítják, így a jelenlegi, évi 5-7 ezer fős kitoloncolás nem elégséges – tette hozzá.

