A török elnök nem megy el a Béketanács washingtoni alakuló ülésére

Török részről Hakan Fidan külügyminiszter utazik Washingtonba Recep Tayyip Erdogan elnök helyett a Béketanács csütörtöki alakuló ülésére – közölte a török külügyminisztérium Ankarában szerdán.

Erdogan korábban jelezte, hogy megkapta a meghívást az ülésre,

de az iszlám böjti hónap kezdete, a ramadán miatt nem tud személyesen részt venni azon.

Irodájának közlése szerint az államfő szerdán újságíróknak úgy nyilatkozott: bízik abban, hogy a Béketanács segíteni fog elérni „azt a tartós stabilitást, tűzszünetet és remélhetőleg a békés rendezést is, amire Gáza régóta vágyik”, és a kétállami megoldás előmozdítására összpontosít majd.

Hakan Fidan vett részt a Béketanács alapító okiratának aláírásán is a múlt hónapban Davosban. A török külügyi tárcánál a Reuters hírügynökségnek elmondták, hogy Washingtonban Fidan határozott lépéseket szorgalmaz majd a palesztin kérdés megoldására, és hangsúlyozni fogja, hogy Izraelnek meg kell szüntetnie azokat az intézkedéseket, amelyekkel akadályozza a segélyek beáramlását a palesztin lakosságú Gázai övezetbe, és be kell fejeznie a tűzszünet megsértését.

A beszámoló szerint a miniszter azt is hangsúlyozni fogja, hogy Törökország készen áll arra, hogy hozzájáruljon a Gázai övezet újjáépítéséhez, valamint Ankara azon szándékát is, hogy segítsen palesztinok megvédelmezésében és biztonságuk garantálásában. A külügyminiszter fellépést sürget majd Izrael „illegális telepépítési tevékenysége és a telepesek által Ciszjordániában elkövetett erőszakos cselekmények ellen”.

Kapcsolódó tartalom Donald Trump: A világ néhány legnagyszerűbb vezetője is tagja a Béketanácsnak

Kiemelt kép: Recep Tayyip Erdogan török a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott megbeszélése közben az Ázsiai Együttműködési és Bizalomerősítő Konferencia (CICA) asztanai találkozóján, a kétnapos esemény első napján, 2022. október 13-án. MTI/AP/Szputnyik/Kreml/Pool/Vjacseszlav Profokjev.