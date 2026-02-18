A szlovák miniszterelnök is lépett, a magyar kormányhoz hasonlóan leállítja a gázolaj exportját Ukrajnába

A szlovák kormány szerdai ülését követően Robert Fico miniszterelnök bejelentette, hogy a Slovnaft szlovák olajfinomító leállítja a gázolaj ukrajnai exportját, így innentől kizárólag belföldre termel. A döntést az zalindokolta, hogy Ukrajna Magyarország mellett Szlovákiába is leállította a szállítást a Barátság kőolajvezetéken keresztül.

Az Index a Ma7 szlovákiai magyar nyelvű hírportál cikke nyomán arról számolt be, hogy a kabinet 250 ezer tonna olajat szabadít fel az állami olajtartalékból a Slovnaft számára. Robert Fico egyúttal azt is közölte, hogy a döntés miatt nem fenyeget üzemanyaghiány Szlovákiában.

Elmondása szerint a Slovnaft azt az időszakot tervezi majd áthidalni az állami olajtartalék egy részének felhasználásával, amíg a tartályhajók megérkeznek Horvátországba, végül pedig maga a kőolaj Szlovákiába a vezetéken keresztül. Ez előreláthatólag 20-30 nap lehet.

Előzőleg a hirado.hu is beszámolt arról, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, Magyarország kőolajellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, s ha Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. A miniszter úgy látja, egyértelmű, hogy Ukrajna részéről politikai zsarolás történik Magyarországgal szemben.

A tárcavezető egyúttal azt is közölte, hogy leállt az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-szállítás, és addig nem is indul újra, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a kőolajszállítást a Barátság vezeték Magyarország felé vezető szakaszán.

Kiemelt kép: Robert Fico szlovák miniszterelnök az ukrán hivatali partnerével, Denisz Smihallal tartott sajtóértekezleten a két ország kormányának együttes ülését követõen Ungvár közelében 2024. október 7-én. (Fotó: MTI/EPA/Zuzana Gogova)