A Magyar Közút elárulta, milyen ütemben tervezik felújítani az utakat

A burkolathibák javítása folyamatos, és ha az időjárás engedi, hamarosan elkezdődhetnek a teljes körű útfelújítási munkák is – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerdán az MTI-vel.

A burkolatjavítások kérdése már a múlt heti kormányinfón is szóba került.

A Magyar Közút mostani közleménye szerint a munkálatokat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, illetve költségvetési források fedezik, a munkaterület-átadások még ebben a hónapban elkezdődhetnek. Az érintett fő- és mellékúthálózati szakaszokon jellemzően a pályaszerkezet és aszfaltréteg cseréje mellett megújulnak a vízelvezető rendszerek, a forgalombiztonsági eszközök és az egyéb úttartozékok is.

A közútkezelő mintegy 31 ezer kilométer úthálózatért felel, idén 843 kilométer felújítását tervezik.

A közlemény szerint az elmúlt hónapok csapadékos, változékony és rendkívül hideg időjárása elősegítette a kátyúsodást, így idén majdnem kétszer annyi úthibát észleltek, mint a tavalyi azonos időszakban. Ezeket a Magyar Közút 80 mérnöksége minden nap javítja, az elmúlt másfél hónapban csaknem 3600 tonna aszfaltot használtak föl.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kezelt országos közutakon burkolathiba okozta károkat a társaság honlapjának ügyfélszolgálati oldalán lehet bejelenteni.

Kiss Ambrus: már több mint 24 ezer kátyút kijavítottak a fővárosban

A fővárosi utakon a január eleje óta regisztrált több mint 26,5 ezer kátyúból már több mint 24 ezret kijavítottak – közölte a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerdán egy budapesti háttérbeszélgetésen.

Kiss Ambrus elmondta: a hétfő esti adatok szerint még mintegy 2400 javításra váró kátyúról volt tudomásuk a főváros kezelésében lévő utakon.

Hozzátette: hideg- és melegaszfalttal is tudtak dolgozni, és amennyiben az időjárás kedvező lesz, a Budapest Közút február végére ledolgozza a hátrányt.

Arra a kérdésre, hogy az idei tél mennyibe került a fővárosnak, Kiss Ambrus elmondta: a havazással és kátyúzással ez az összeg megközelíti a kétmilliárd forintot, ebből a nagyobb tétel a havazás és annak járulékos költségei voltak. A kátyúzással kapcsolatban megjegyezte: a legjobb megoldás az lenne, ha 10-15 évente le tudnák cserélni az úttest kopórétegét.

Beszámolt arról is, hogy csaknem nyolcezren jelentkeztek szavazatszámlálónak a fővárosban. A Fővárosi Önkormányzat novemberben indított toborzóakciót, amelyben szavazatszámlálókat kerestek a 2026-os országgyűlési választásra. A toborzásban a 23 kerületből öt – az I., az V., a XIII., a XVII. és a XXIII. – nem vett részt. Kiss Ambrus elmondta: a felhívásra 7974-en jelentkeztek, de körülbelül 400-an olyan kerületekből jelentkeztek, amelyek nem vettek részt a toborzásban, így az ő jelentkezésüket nem tudták elfogadni. Hozzátette: Budapesten összesen 1346 szavazókör van. A szavazatszámláló bizottságokba az önkormányzatok szavazókörönként három tagot választanak meg, plusz a póttagokat, így Budapesten csaknem 4500 emberre van szükség szavazatszámlálóként.

A főigazgató szólt arról is, hogy a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén várhatóan tárgyalja azt az előterjesztést, amely a március 1-je és 15-e közötti időszakra – az iparűzésiadó-bevételek megérkezéséig – 40 milliárd forintról 50 milliárd forintra emelné a főváros folyószámlahitel-keretét. Mint mondta, ez szükséges ahhoz, hogy ki tudják fizetni a béreket, járulékokat, kamatköltségeket, valamint biztosítsák a kisebb intézmények napi működési költségeit.

Kiss Ambrus elmondta: a főváros szinte teljesen kihasználta a rendelkezésére álló folyószámlahitel-keretét, és ahogyan korábban jelezték, egyelőre nem tudják kifizetni a dologi számlákat. Kiemelte: a béreket kifizették, és amennyiben a közgyűlés hozzájárul a hitelkeret átmeneti megemeléséhez, úgy március elején is ki tudják fizetni a béreket.

Kiemelt kép: Csobánka, 2015. április 10.A Magyar Közút Nonprofit Zrt. úthibák javításán dolgozó munkatársai friss aszfalttal töltik fel a munkagödröt a Csobánka és Pilisvörösvár közötti úton 2015. április 10-én. MTI Fotó: Mohai Balázs.