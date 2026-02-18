A Fehér Ház szerint több mint 20 ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén

Több mint 20 ország vezetője vesz részt a Béketanács első ülésén Washingtonban csütörtökön – közölte a Fehér Ház szóvivője szerdán.

Karoline Leavitt az amerikai elnök hivatalának napi sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Donald Trump beszéde nyitja meg az ülést, amelyet a fővárosban működő – Donald Trump nevét viselő – Békeintézetben (Donald J. Trump Institute of Peace) rendeznek.

Karoline Leavitt emlékeztetett arra, hogy a Béketanács tagállamai már több mint 5 milliárd dollárt ajánlottak fel a gázai újjáépítés és humanitárius segélyezés céljaira, valamint a palesztin terület biztonságának megteremtésére.

Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, hogy az összeg felhasználását a Béketanács tagjai felügyelik.

A szóvivő sajnálatosnak mondta, hogy a Vatikán bejelentette, nem vesz részt a testületben, arra hivatkozva, hogy a Béketanács tevékenysége versenyt teremt az ENSZ ezen a téren végzett munkájával. Karoline Leavitt kifejtette: a béke ügye nem lehet „pártállás kérdése, politikai téma vagy vitára okot adó ügy”. Kijelentette, hogy a Béketanács egy olyan térség újjáépítése felett őrködik, amelyet erőszak, vérontás és szegénység sújtott túlságosan hosszú ideig.

Kiemelt kép: MTI/AP/Evan Vucci