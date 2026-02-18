A brüsszeli háborús gépezet ma már nem egyszerűen Ukrajna támogatásáról szól – figyelmeztet az Alapjogokért Központ

A brüsszeli háborús gépezet ma már nem egyszerűen Ukrajna támogatásáról szól, hanem egy önjáró politikai-gazdasági rendszerré vált, amely Európát lépésről lépésre a keleti szláv konfliktushoz láncolja. Az Alapjogokért Központ öt olyan hatásmechanizmust azonosított, melyek e gépezet fogaskerekeit hajtják – közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint ez az öt pont: Brüsszel téves geopolitikai helyzetértékelése Oroszország totális legyőzhetőségéről; mesterségesen generált érzelmi-ideológiai elköteleződés Ukrajna mellett; a felismerés, hogy a jelenlegi globalista brüsszeli elit, illetve a kijevi háborús maffia politikai túlélésének egyetlen záloga a háború folytatása; mely lehetőséget biztosít Brüsszel számára a figyelem elterelésére a migráció, a genderideológia, valamint az elhibázott szankciós politikából fakadó társadalmi feszültségekről. Végezetül a hadigazdaság felpörgése, a multinacionális nagytőke háborús nyerészkedéshez fűződő pénzügyi érdeke, amely a tagállami – adófizetői – források kárára valósul meg.

Úgy folytatták, hogy a Brüsszel–Kijev-koalíció tervei előtti egyetlen akadály Magyarország jelenlegi, békepárti és realista vezetése.

Ahhoz, hogy a háborús kommunikáció, a fegyverkezés és a kontinens adósságverembe taszítása kiteljesedjen, és megvalósuljon a Zelenszkij-terv – Ukrajna beléptetése az Unióba 2027-ben – kormányváltásra van szükségük Budapesten. Orbán Viktor helyére egy olyan politikust szándékoznak ültetni, aki könnyen befolyásolható és képtelen nemet mondani a vele szemben megfogalmazott követelésekre, olyat, mint Magyar Péter

– írták.

Megjegyezték, hogy a brüsszeli háborús eszkaláció új, gyorsuló szakaszba lépett, s nem pusztán az ukrajnai konfliktus támogatásáról, hanem egy olyan európai politikai-gazdasági pálya rögzítéséről van szó, amely a kontinens közvéleményét, intézményeit és költségvetéseit tartósan a háború logikájához igazítja és lépésről lépésre közelebb visz a háborúhoz.

Hangsúlyozták, hogy az eszkalációs irányvonal ma már nem alkalmi döntésekből áll, önjáró rendszerré vált, és a folyamat célja: Európa békeképességének gyengítése, a szuverén döntéshozatal szűkítése és a föderális végső fordulat elérése, valamint a tagállami társadalmakra terhelt, hosszú távú finanszírozási kényszer erősítése.

Mindez közvetlenül érinti Magyarország biztonság- és geopolitikai mozgásterét, miközben Brüsszel egyre nyíltabban avatkozik bele a magyar választásokba Magyar Péter oldalán – közölték. Hozzátették, hogy a háborús szövetség nem olyan miniszterelnököt akar Budapesten, aki a magyar utat járja és védelmezi hazája érdekeit, hanem olyat, aki könnyen manipulálható, zsarolható, és képtelen nemet mondani. „Világos, hogy az ő céljaiknak a Tisza vezére felel meg a leginkább” – fogalmaztak.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő (Fotó: MTI/EPA/AP pool/Andrew Medichini)