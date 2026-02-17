Zelenszkijnek mielőbb megegyezésre kell jutnia az oroszokkal, ahogy közeledik az újabb háromoldalú tárgyalás a háború lezárásáról

Háromoldalú tárgyalások kezdődnek a svájci Genfben az amerikai, az ukrán és az orosz fél között, a megbeszélésen a háború lezárásának kulcskérdését, a területi rendezés ügyét tekintik át a felek, az amerikaiakat Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember fogják képviselni – erről ír a Guardian.

Az amerikai felet többek között Steve Witkoff és Jared Kushner képviselik, míg az orosz küldöttségben Vlagyimir Megyinszkij kulturális miniszter vehet részt, ukrán részről pedig Rusztem Umerov korábbi védelmi miniszter, az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkára képviseltetheti magát a megbeszélésen.

A Guardian szerint Donald Trump ugyanakkor pont Ukrajnára szeretne nyomást gyakorolni, hogy jussanak megállapodásra az oroszokkal még azelőtt, hogy az újabb háromoldalú találkozó kezdetét veszi. Ukrajna jobban teszi, ha mielőbb a tárgyalóasztalhoz ül, méghozzá gyorsan – mondta újságírók előtt kedden Donald Trump. Az Al-Jazeera hírportál idézi Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő nyilatkozatát is, aki arról beszélt: itt az ideje megbeszélni a vitatott kérdések szélesebb körét is, beleértve valójában a legfontosabbakat.

„A legfontosabbat a területi kérdések jelentik és mindaz, ami ehhez kapcsolódik, amelyeket korábban követelésekként már előterjesztettünk korábban”

– jelentette ki Dmitrij Peszkov.

A portál szerint dacára annak, hogy Donald Trump komoly erőfeszítéseket tesz a háború lezárása érdekében, az előző kettő – az elsőt január 23. és 24. között, míg a másodikat február 4. és 5. között –, Abu-Dzabiban rendezett háromoldalú találkozó nem hozott kézzelfogható eredményeket, amelyek ebbe az irányba mutattak volna. A Guardian szerint mindez a területi kérdések rendezése miatt van így, mivel Oroszország ragaszkodik követeléseihez, miközben Ukrajna erről még csak tárgyalni sem szeretne, mivel elmondása szerint ez a kapitulációval lenne egyértelmű.

A területi kérdések mellett az NBC News szerint más kérdések – például a zaporizzsjai atomerőmű kérdése és nyugati csapatok Ukrajnába küldése is – napirendre kerülhetnek. A török Anadolu Hírügynökség szerint az amerikai és az orosz fél kedden, míg az ukrán tárgyalódelegáció még hétfő este érkezett meg Svájcba. Rusztem Umerov pozitív hangvételű közleményt osztott meg közösségi oldalán.

„Konstruktív munkára és érdemi találkozókra számítunk a biztonsági és humanitárius kérdésekben – hogy előrelépést tegyünk egy méltóságteljes és fenntartható béke felé”

– írta Telegram-csatornáján Rusztem Umerov. Zelenszkij ukrán elnök azonban arról posztolt közösségi oldalán, hogy szerinte az orosz fél nem hajlandó az érdemi tárgyalásokra. „Még a genfi ​​háromoldalú találkozó előestéjén sem kap az orosz hadsereg más parancsot, mint hogy folytassa Ukrajna elleni támadásokat. Ez sokat elárul arról, hogyan tekint Oroszország a partnerek diplomáciai erőfeszítéseire” – írta Zelenszkij hétfőn egy közösségi médiás bejegyzésben, aki hozzátette: szerinte csak akkor lesz vége a háborúnak, ha nyomást helyeznek Oroszországra, valamint Ukrajna megkapja a megfelelő biztonsági garanciákat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek azonban egyre szűkül a mozgástere, nemrégiben Donald Trump elnök már felvetette az Egyesült Államoknak az ukrajnai békefolyamatokból való kivonulását is felvetette, ebben az is közrejátszik – ahogy erről beszámoltunk a hirado.hu oldalán –, hogy idén novemberben félidős kongresszusi választásokat tartanak az Egyesült Államokban, emiatt Donald Trump figyelmét várhatóan egyre nagyobb mértékben fogja lekötni az amerikai belpolitika és a kampány.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)