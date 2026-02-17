We are the World – dokumentumfilmet mutat be a közmédia a láthatatlan befolyásrendszerekről

Új dokumentumfilmmel jelentkezik a közmédia: a We are the World című alkotás olyan nemzetközi támogatási és finanszírozási hálózatokat vizsgál, amelyek a fejlesztéspolitika, a civil szféra és a médiatér határán formálják a közéletet Közép- és Kelet-Európában. A film azoknak szól, akik szeretnék jobban megérteni a háttérben zajló folyamatokat – és azt, hogy ezek miként hatnak a mindennapi politikai és társadalmi valóságra.

A film premierje február 24-én 21 órakor lesz a Dunán, majd február 27-én 19:30-kor a Duna Word, valamint március 3-án az M5 is műsorára tűzi.

A dokumentumfilm középpontjában az a kérdés áll, miként alakul át a külföldi finanszírozás politikai, intézményi és kommunikációs befolyássá. A We are the World nem egyszerűen forráselosztási mechanizmusokat mutat be, hanem azt vizsgálja, hogyan formálódnak a domináns narratívák, milyen szerepet játszanak ebben civil szervezetek, szakértői hálózatok és médiaplatformok, és miként hat mindez a nyilvánosságra.

Forrás: MTVA

Az alkotás egyik legfontosabb kérdésfelvetése, hogy hol húzódik a határ támogatás és beavatkozás, partnerség és érdekérvényesítés között. A film arra is rávilágít, hogy ezek a – gyakran kevéssé látható – rendszerek miként befolyásolják hosszú távon a politikai döntéshozatalt, a közbeszéd irányát és az állami intézmények mozgásterét.

A megszólalók között magyar és amerikai szereplők egyaránt helyet kapnak, köztük Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője, Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, László András, az USAID-ügyekkel megbízott kormánybiztos, valamint Chris Farrell, a Judicial Watch nyomozati igazgatója és Shea Bradley-Farrell, a Counterpoint Institute vezetője.

Forrás: MTVA

A We are the World összefüggéseket tár fel: egy globális rendszer működését, amely túlmutat az egyes országokon, és meghatározza, milyen témák, értelmezések és hangsúlyok jelennek meg a közéletben.

Kiemelt kép forrása: MTVA