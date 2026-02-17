Verebes Linda: „Ha fiatalabb lennék, elgondolkodnék egy ötödik babán”

Az anyaság örömeiről és kihívásairól mesélt őszintén Verebes Linda a Duna Ridikül című műsorában. A színművész elárulta, férjével eredetileg három gyermeket terveztek, és bár teljesnek érzik négy gyermekkel is a családot, ha nem ennyi idős lenne, akár egy ötödik baba gondolatával is eljátszana.

A családtervezés kapcsán Verebes Linda elárulta: kezdetben kevesebb gyermekkel számoltak. „Mi eredetileg három gyermeket terveztünk, de a Jóisten rátett egy kis bónuszt” – utalt legkisebb gyermekükre, Mórra, aki 2022-ben született. Hozzátette, sokan meglepődnek a négygyermekes családmodell hallatán, ő azonban ezt nem érzi rendkívülinek. „Nagyon sokszor rácsodálkoznak arra, hogy négy gyerekünk van, de én úgy látom, ez nem kivételes helyzet, ismerünk számos családot, ahol négynél is több gyermek van.”

Mint mondta, az első gyermek érkezése alapjaiban formálja át egy pár életét, ekkor tapasztalják meg a határaikat. „Csak élesben derül ki, mennyit bír az idegrendszered, mekkora a terhelhetőséged és mennyire hiányzik a munka.” Saját döntését következetesen vállalta: „Betartottam, hogy otthon maradtam három évig, picit voltam színésznő, és nagyon voltam anya. De ez az én forgatókönyvem, nekem így esett jól.”

A jövő kérdése is szóba került. Bár úgy érzi, már teljes a családjuk, a bővülés gondolata nem idegen tőle: „Ha nem ennyi idős lennék, akkor lehet, hogy elgondolkodnánk egy ötödik babán.”

A stabil családi működéshez azonban elengedhetetlen a munkamegosztás – hangsúlyozta. „Tudatos döntés volt, hogy most már nem vállalja túl magát munkával a férjem. Bár mosni és vasalni nem tud, minden más házimunkából kiveszi a részét.” A folyamat fokozatos volt: „A harmadik gyerek után vett magához egyre több feladatot. Mivel négy kutyánk van, kezdetben az ő etetésüket átvette, majd szépen lassan, egyre több dolgot átvállalt.”

Bár a házaspár nem tud tervszerűen randinapokat beiktatni, közös időt akkor töltenek, amikor egy darabban játszanak. „Olyankor kihasználjuk, hogy valaki vigyáz a gyerekekre, nem kell sietni, és beülünk egy késői mozivetítésre, vagy elmegyünk vacsorázni” – mesélte.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken és a Ridikül.hu YouTube-csatornáján.

