Szoboszlai káprázatos gólja lett a hónap találata Liverpoolban

Szoboszlai Dominiké lett a legszebb januári gól az angol labdarúgó-bajnokságban címvédő Liverpoolnál.

A klub honlapjának beszámolója szerint az egyesület csapatai – az utánpótlás és női együtteseket is beleértve – összesen 59 találatot jegyeztek az előző hónapban, a szurkolói szavazás után pedig a lista első helyén a magyar válogatott kapitánya szerepel a Barnsley ellen 4-1-re megnyert FA Kupa-találkozón 23 méterről eleresztett bombájával.

A szenzációs találat az alábbi videó 10. másodpercétől tekinthető meg.

A 25 éves középpályás a rangsor harmadik és ötödik helyén is megtalálható két szabadrúgásgóllal, az egyiket az Olympique Marseille, a másikat a Bournemouth ellen szerezte.

Várhatóan február legszebb gólját is Szoboszlai Dominik szerzi a február 8-án, a Manchester City ellen elvégzett védhetetlen szabadrúgásával, amely egyben a negyedik közvetlen pontrúgásgólja volt a szezonban.

Kiemelt kép: Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa ünnepel, miután gólt lőtt az angol első osztályú labdarúgó-bajnokság Liverpool-Manchester City mérkőzésén Liverpoolban 2026. február 8-án (Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan)