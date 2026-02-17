Privatizáltak, most politizálnak: Szabó Alexandra a Tisza jelöltje, férje a párt egészségügyi tanácsadója, aki a Gyurcsány-korszak egyik legnagyobb korrupciógyanús ügyében érintett

Hiába próbált kérdést feltenni Szabó Alexandrának a HírTV Célpont című műsorának stábja, ahogy férjét is hasztalan keresték. A riporter Gilly Gyula szerepét és érintettségét szerette volna tisztázni a Gyurcsány-kormány időszakának egyik legsúlyosabb korrupciógyanús ügyében, az ÁNTSZ-laboratóriumok privatizációjában. Magyar Péter egészségügyi szakértőjének szerepére az Ellenpont hívta fel a figyelmet, amely emlékeztet: a baloldali kabinet egymilliárd forintos bevételt várt a magánosítástól, végül azonban az értékes laboratóriumokat 48 millió forintért értékesítették.

Az értékesítést lehetővé tévő pályázatot jóváhagyó testület tagja volt Gilly is, akihez az alulárazás gyanúja is köthető, miután üzleti kapcsolatban állhatott a nyertes cég egyik tulajdonosával, Deák Gáborral. Két évvel később Deák Gábor eladta az ÁNTSZ-laboratóriumokra létrehozott vállalkozását – rendkívül magas, mintegy másfél milliárd forintos összegért,

vagyis több mint harmincszoros áron ahhoz képest, amennyiért korábban megszerezte. Nem sokkal később Szabó Alexandra jelenlegi tiszás jelölt férje ügyvezetői pozíciót kapott a cégcsoporthoz tartozó egyik vállalkozásnál.

A kormányváltás után Szócska Miklós egészségügyi államtitkár hűtlen kezelés gyanújával feljelentést tett ismeretlen tettes ellen. Az ÁNTSZ-laborok gyanús körülmények közötti privatizációja a 2010 utáni politikai elszámoltatások egyik szimbolikus ügyévé vált.

Gilly Gyula októberben tűnt fel a Tisza környezetében, amikor több szakértővel együtt részt vett az ellenzéki párt váci egészségügyi konferenciáján.

Szakmai nézeteit jól tükrözi, hogy 2017-ben megjelent könyvében azt hangsúlyozta: a kórházak számánál fontosabb, hogy az igazságosság elve érvényesüljön az egészségügyben.

Ez a gondolat ismerős lehet, jegyzi meg a Magyar Nemzet, hiszen a 2010 előtt a baloldal ugyanezt az elvet vette alapul a kórházbezárások indoklásához.

Az Ellenpont arra is felhívja a figyelmet, hogy Magyar Péter új tanácsadója jelenleg az Egyensúly Intézetnél dolgozik, amelyet Boros Tamás és Závecz Tibor ismert baloldali háttéremberek alapítottak, és amelynek a partnerei között több olyan szervezet is megtalálható, amelyek a nemzetközi progresszív és liberális hálózatokhoz kötődnek, így például a Friedrich-Ebert-Stiftung és az Atlantic Council.

Kiemelt kép: Gilly Gyula és Szabó Alexandra (Fotó: Facebook)