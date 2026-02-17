Orbán Balázs: Csak egy nemzeti kormány tud uniós forrásokat hozni Magyarországra

Csak egy nemzeti kormány tud uniós forrásokat hozni Magyarországra most, a következő egy-két évben és a következő tíz évben is, egy brüsszeli kormány nem hazahozná azokat, hanem hozzájárulna az Ukrajnába küldésükhöz – mondta a miniszterelnök politikai igazgatója, a Fidesz–KDNP kampányfőnöke az Igazság órája című online műsorban kedden.

Orbán Balázs közölte, az összes politikus, akivel Magyar Péter a múlt hét végi müncheni biztonságpolitikai konferencián találkozott, szelfizett, arról beszélt, hogy „Európát háborús felkészítési irányba akarják állítani, a háborút folytatni akarják, Ukrajnát be akarják hozni az Európai Unióba, a tagállami vétókat le akarják állítani,” és elvárás a Tisza Párt elnökével szemben, hogy behozza Magyarországot ebbe a táborba.

„Itt arról van szó, amit mi mondunk, hogy van egy brüsszeli út, meg van egy magyar út, és a kettő közül lehet választani” – mutatott rá.

Orbán Balázs kitért rá, hogy

„az ellenfél pártelnöke” folyamatosan zűrös ügyekbe keveredik. Példaként hozta fel Magyar Péter korábbi diszkóbotrányát, azt, hogy lapinformáció szerint Münchenben „rá kellett hívni a rendőröket,” továbbá „megjelent valami felületen valami kép,” kiderült, egy drogos buliban töltötte az éjszakát az állítólag őt zsaroló barátnőjével.

Mindenki azt csinál a magánéletében, amit akar, de a választópolgárok figyelmét föl lehet hívni arra, hogy itt a döntés arról szól, ki képviselje Magyarországot, és van egy olyan ember, aki állandóan ezekbe a helyzetekbe keveredik, azokban össze-vissza hazudozik, más arcát mutatja a nyilvánosság előtt, mást az éjszakában, „tehát egy ilyen kétszínű, kétarcú figurára rá lehetne-e bízni valami közhatalmat” – mondta.

Hozzátette, hogy szerinte nem lehet, „ilyen háborús időkben ez egyszerűen kockázatos, ezt a kockázatot Magyarországnak nem szabad vállalnia”.

A politikai igazgató az áprilisi parlamenti választásokról azt mondta, továbbra is azt látja, hogy azokat, akik már 2022-ben is a Fidesz–KDNP-t támogatták, és akkor sem ültek fel az ellenzék által ellenük indított, a mostanihoz hasonló intenzitású kamuhadjáratnak, el tudják érni, meg tudják győzni, hogy „a világ egy veszélyesebb hely lett, az ellenfél kockázatos, mi vagyunk a biztos választás”.

Orbán Balázs az orosz-ukrán háborúról azt mondta, Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek történelmi felelőssége van, előbb-utóbb választ kell adnia arra a kérdésre, hogy miközben négy éve tart a háború, több százezren meghaltak, több millióan megsebesültek, ő nem kötött békét, vajon az a megközelítés, amelyet alkalmaz, hosszú távon jó-e Ukrajnának.

Felhívta a figyelmet arra, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök alternatív megközelítést alkalmaz:

zárjuk le a háborút, ha fájdalmas is, kössük meg a békét, állítsuk le az Európából Ukrajnába irányuló pénzszivattyút. „Megértem, hogy emiatt Zelenszkij elnök ideges, de nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk, hanem azzal, hogy ez Magyarország érdeke, és ne hagyjuk, hogy kapjunk egy magyar Zelenszkijt a nyakunkba”

– utalt Magyar Péterre a politikai igazgató.

Orbán Balázs az Egyesült Államok külügyminiszterének budapesti látogatását értékelve közölte, a legfontosabb eredmény annak megerősítése volt, hogy az Egyesült Államok és Magyarország között stratégiai szövetség áll fönn, az Egyesült Államok érdekelt Magyarország sikerében, ennek alapja a két ország vezetőjének szívélyes viszonya.

„Addig érdekelt Amerika Magyarország sikerében, ameddig Orbán Viktornak hívják a miniszterelnököt”

– jelentette ki.

Megjegyezte,

a politikai ellenfeleikkel nem az a probléma, hogy őket szeretik a háborúpárti európai vezetők, hanem „fogják őket az Európai Parlementben, finanszírozzák, jogellenesen visszatartják a Magyarországnak járó uniós forrásokat, szankciók alá helyeznek minket a migrációs politikával” annak érdekében, hogy Magyarország helyzetét rosszabbá, a politikai ellenzék helyzetét jobbá tegyék.

Az Amerikát és Kínát képviselő tisztségviselők azért jönnek Magyarországra, hogy a magyar emberek életét könnyebbé tegyék, mert olyan megállapodásokat tárgyalnak le, amelyek minden magyar embernek jók, függetlenül attól, kire szavaznak, és ez nagy különbség – tette hozzá.

Orbán Balázs arról beszélt, hogy január vége óta nem jön kőolaj Magyarországra a Barátság kőolajvezetéken, és a Mol közölte, a stratégiai tartalékhoz kell nyúlni. A politikai igazgató azt mondta, Ukrajna zsarolja Magyarországot, ezzel beavatkozik a választásokba, veszélyezteti Magyarország energiabiztonságát, „mert nem támogatjuk az ambícióit az Európai Unióban”.

A Barátság kőolajvezetéken érkező kőolaj sokkal olcsóbb, mint a Brent olaj, ezt a különbözetet elvonják és „rezsicsökkentés formájában visszaadják a lakosságnak,” vagyis a magyarok az olcsó orosz olajnak köszönhetően fizetnek kevesebbet a rezsiért, mint más európai országokban élők – hangsúlyozta.

Közölte, higgadtan, de ellene kell menni, ellen kell mondani az ukrán zsarolásoknak, és egyértelművé tenni, nem vagyunk hajlandóak elfogadni egy ilyen nyomásgyakorlást.

Kiemelt kép: Orbán Balázs (Fotó: YouTube.com)