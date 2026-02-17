Nemzetközi szemle: így látta a világsajtó Orbán Viktor és Marco Rubio találkozóját

A világsajtó széles körben foglalkozott Marco Rubio magyarországi látogatásával, kiemelve a magyar–amerikai kapcsolatok erősödését, valamint azt, hogy Washington politikai és stratégiai szempontból is kiemelt partnerként tekint Orbán Viktor kormányára. A beszámolók szerint a találkozó egyszerre szólt a gazdasági és biztonságpolitikai együttműködésről, az orosz–ukrán háború lezárásának diplomáciai folyamatairól, valamint arról is, hogy az Egyesült Államok a közelgő magyar választások előtt is nyíltan támogatja a jelenlegi vezetést.

A brüsszeli Politico az amerikai külügyminiszter Orbán Viktorral és Magyarországgal való rendkívül közeli kapcsolatával kapcsolatos mondatait emelte ki. Írásuk végén megjegyzik, hogy a magyar miniszterelnök várhatóan ezen a héten viszonozza a látogatást és Washingtonba utazik, hogy részt vegyen Trump béketanácsának alakuló ülésén.

Az EADaily az amerikai külügyminiszter orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatos mondatait közölte, melyben hangsúlyozza, hogy sem az ENSZ, sem az európai országok nem tudtak közelebb kerülni a konfliktus megoldásához, ellentétben az Egyesült Államokkal. Ezen felül emlékeztettek – ahogy a sajtótájékoztatón MArco Rubio is –, hogy a január 23-24-ei Abu-Dzsabiban, illetve a február 4-5-én, szintén az Egyesült Arab Emírségekben tartott amerikai–orosz–ukrán háromoldalú egyeztetések következő fordulóját február 17-18-án rendezik Genfben.

A TASZSZ elsősorban az ukrán és iráni helyzet rendezésével foglalkozik, azonban külön alfejezetben megemlíti Rubio Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatáról tett kijelentéseit. Ezen belül kiemelve a külügyminiszter azon szavait, melyben hangsúlyozza, hogy Magyarország sikeres fejlődése Orbán Viktor miniszterelnök vezetése alatt az Egyesült Államok érdekeit szolgálja. Továbbá azt a kijelentését is, miszerint az amerikai vállalatok készek befektetni Magyarország gazdaságába, és az Egyesült Államok kész pénzügyi segítséget nyújtani Magyarországnak, ha szükséges.

A német Berline-zeitung szerint az amerikai külügyminiszter pozsonyi és budapesti útja egy nagyobb mintába illeszkedik. Írásukban kifejtik, hogy Washington szisztematikusan pozicionálja magát az európai energiaellátás központi belépési pontjain – kereskedelmi megállapodások és szállítási szerződések, de szankciós rendszerek, engedélyezési eljárások és kritikus infrastruktúrák közvetlen átvételére irányuló kísérletek révén is. Ami Magyarországot illeti, a budapesti sajtótájékoztatón Orbán Viktor 17 új gazdasági megállapodással büszkélkedett az Egyesült Államokkal, köztük a polgári nukleáris együttműködésről szóló megállapodással, amelyet maga Rubio írt alá.

Amerikát is erősen foglalkoztatja a magyar választás

A New York Times a találkozót követően „Rubio hangsúlyozza Trump támogatását a magyarországi vezetőnek a szoros választások előtt” címmel megjelent publikációjukban elsősorban a magyar–amerikai kapcsolatokra, és a közelgő magyar választásokra koncentráltak. Utóbbival kapcsolatban megjegyzik, hogy Orbán Viktor számít Trumphoz fűződő kapcsolataira, hogy növelje esélyeit áprilisra.

Hasonló véleményen van az AP News is, amely portál a találkozó magyar-amerikai kapcsolatokat érintő mondatainak szemlézése után azt írják: Orbán Viktor „abban bízva, hogy politikai és személyes rokonszenve Trump iránt még nagyobb hasznot hozhat, ő és kormánya megpróbálta Magyarországra csábítani az amerikai vezetőt a döntő áprilisi választások előtt – abban a reményben, hogy egy ilyen nagy horderejű látogatás és támogatás a célba juttatja”.

A Washington Post szintén a magyar választásokra helyezte a hangsúlyt. Véleményük szerint Rubio Orbán Viktor támogatásával a Trump-kormány legújabb példáját adja annak, hogy igyekeznek hatalmon tartani azokat a jobboldali vezetőket, akik dicsérik Donald Trump elnököt és ideológiailag is közel állnak hozzá.

A szintén amerikai NBC News – kissé talán meglepetten – kiemelte, hogy Rubio az aranykor kifejezést nem a múlt hétvégén tartott müncheni konferencián, hanem Magyarországgal kapcsolatban használta. Cikkük szerint

a régóta fennálló szövetségesekkel (mint Németország és Franciaország) érezhető egyfajta szakadás, míg Rubio Münchent követő úti céljai (előbb vasárnap Szlovákia, majd hétfőn Magyarország) egyértelműen jelzik, hogy a Trump-kormány kiket tart igazi szövetségeseinek Európában.

H. A. Hellyer, a londoni Royal United Services Institute védelmi és biztonságpolitikai agytröszt vezető kutatója szerint a müncheni találkozót közvetlenül követő magas rangú magyarországi látogatás nem értelmezhető egyszerűen szövetségfenntartásként, inkább „egyértelmű jelzésként” szolgál a „politikai rokonszenvre.” „Az Egyesült Államok e két vezetővel való kapcsolata kevésbé tűnik semleges diplomáciának, inkább megerősítésnek, sőt bátorításnak azoknak a kormányoknak, amelyek hasonló irányba haladnak” – mondta.

„Retorikai megnyugtatás Nyugat-Európának Münchenben, majd demonstrációs jellegű közeledés azokhoz a közép-európai kormányokhoz, amelyek politikailag azonosulnak – vagy azonosulni akarnak – a kortárs MAGA külpolitikai gondolkodást meghatározó ideológiai témákkal”

– fejtette ki a Hellyer.

Kiemelt kép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 16-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)