Ne nézz félre: új prevenciós kampány indul a biztonságos szórakozásért

Figyelemfelhívó prevenciós kampány indul Ne nézz félre, figyeljünk egymásra címmel, amelyben a felelős és biztonságos szórakozásra hívják fel a figyelmet – jelentette be Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter kedden Budapesten sajtótájékoztatón.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) a Családjainkért Alapítvány megkeresésére, az Országos Mentőszolgálat és a Bethesda Gyerekkórház szakmai együttműködésében indítja el a szülőket, tanárokat és diákokat célzó modellprogramját, amelynek fő üzenete az, hogy felelősek vagyunk egymásért, amikor pedig baj van, segítsünk egymásnak, és ne nézzünk félre.

Felelősek vagyunk a családokért, gyerekeinkért, és ebben a felelősségben a kulturális tárca mint az ifjúságügyeket felügyelő tárca is osztozik – hangoztatta Hankó Balázs.

A miniszter szerint a másik fontos üzenet annak tudatosítása, hogy a szórakozás veszélyes is lehet, és ezeket az üzeneteket el kell juttatni a fiatalokhoz érthető módon. Emellett fontos felhívni a figyelmet arra is, hogy léteznek olyan eszközök – úgynevezett italkémtesztek –, amelyek alkalmasak az italba kevert partidrogok kimutatására – tette hozzá.

E három üzenet mentén indítják el a modellprogramot, amely három fő pillérre épül: a diákokat célzó edukációra, a szülők és pedagógusok számára szervezett tájékoztatásra, valamint egy széles körű figyelemfelhívó kampányra

– ismertette.

Az MTI kérdésére elmondta, hogy a keddi sajtótájékoztatót megelőzően az Országos Mentőszolgálat és a Bethesda Gyerekkórház bevonásával és a Családjainkért Alapítvány részvételével zajlott egyeztetés a program fő üzeneteiről.

Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója elmondta, a Magyarországi Református Egyház fenntartásában működő intézmény rendszeresen reagál a gyermekeket érintő társadalmi problémákra, és igyekszik megszólítani a közvéleményt. Példaként az elektromos rolleres balesetek és a túlzott képernyőhasználat kérdését említette.

Gondoskodnunk kell a gyerekek biztonságáról, és ehhez a szakmai szervezetnek és a közigazgatási szerveknek össze kell fogni – mondta, és örömének adott, hangot, hogy a minisztérium szervezésében ilyen gyorsan sikerült a modellprogramról megállapodni.

A társadalom legszélesebb rétegeit szeretnénk elérni, és megfogalmazni azokat az üzeneteket, hogy figyeljünk egymásra, a bajba került embereket ne hagyjuk magukra, hogy a fiatalok számára a szórakozás közösségi élmény maradjon

– fogalmazott a főigazgató.

Tengyer Minea, a Családjainkért Alapítvány elnöke elmondta, hogy egy aggódó szülő megkeresésére fordultak a Kulturális és Innovációs Minisztériumhoz, valamint szakmai szervezetekhez, és megköszönte a résztvevőknek, hogy felkarolták ezt az ügyet.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)