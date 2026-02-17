Március 2-től kapható a Nemzeti Ellenállás Mozgalom képregénye, amely Magyar Péter kétarcú politikáját mutatja be

Március 2-től a könyvesboltokban is kapható lesz a Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) új képregénye, amely Magyar Péter „kétarcú” politikáját kívánja bemutatni történeteken keresztül.

A kiadvány, amely „Én, a kétarcú” címmel jelenik meg, célja, hogy leleplezze a Tisza-vezér hamis, kettős politikáját. A NEM közösségi oldalán megosztott videóban Szűcs Gábor, a mozgalom alapítója azt hangsúlyozta: „Ígérgetsz fűt‑fát, teszed itt a szépet, előadod a meséket Magyarországon, majd, amikor kimész Brüsszelbe, kiderül, hogy ennek a tökéletes ellentétét képviseled.”

Szűcs Gábor a videóban azt is elmondta, hogy

Magyar Péter valójában Ukrajnát, a bankokat és az energialobbit képviseli,

és hogy megállapodásai Ursula von der Leyennel és Manfred Weberrel biztosítják, hogy pártjában azok kerüljenek pozícióba, akik ezeket az érdekeket képviselik.

A képregény történeteken keresztül mutatja be, miért tekinti a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Magyar Pétert kétarcúnak. Regisztrálni az előzetesért a ketarcu.hu oldalon lehet.

Kapcsolódó tartalom Képregénnyel rántaná le a leplet Magyar Péter kétarcú politikájáról a Nemzeti Ellenállás Mozgalom A Magyar Pétert bemutató képregény hamarosan a könyvesboltokba kerül.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook.com)