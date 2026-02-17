Már a postákat gyújtják fel az ukránok, hogy megsemmisítsék a katonai behívókat

„Senki nem beszél arról, hány postahivatalunkat gyújtják fel, és mennyit kell helyreállítanunk. Szinte minden héten felgyújtanak egy-egy postahivatalt amiatt, hogy behívókat kézbesítünk” – mondta.
Szmiljanszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán állami posta a katonai infrastruktúra részének minősül, és szerződéssel rendelkezik az ukrán védelmi minisztériummal a behívók terjesztésére.
A Strana Today beszámolója szerint
a katonai szolgálatra kötelezett munkavállalók 100 százaléka mentesítést (védett státuszt) kapott.
Korábban Szmiljanszkij trágár hangvételben cáfolta azokat a híreszteléseket is, amelyek szerint a postai szolgáltatót csődhelyzet fenyegeti.
Mindeközben a közelmúltban kijevi lakosok arra panaszkodtak, hogy több Ukrposta-iroda bezárt. Egyebek között amiatt, mert
az Ukrposta fiókjaiban a postai szolgáltatások mellett nyugdíjakat is kifizetnek, amelyeket más kirendeltségen nem lehet átvenni.
A felhasználók beszámolói szerint emiatt heteken át nem tudják átvenni csomagjaikat, mivel a nyugdíjasok kiszolgálása elsőbbséget élvez, és a többi ügyfélre sem elegendő a személyzet, sem az ügyfélfogadási idő.
