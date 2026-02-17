Már a postákat gyújtják fel az ukránok, hogy megsemmisítsék a katonai behívókat

Az Ukrposta (ukrán állami posta) postahivatalait szinte minden héten felgyújtják a katonai behívók kézbesítése miatt – jelentette ki a vállalat vezetője, Ihor Szmiljanszkij az RBK–Ukrajina hírügynökségnek adott exkluzív interjúban.

„Senki nem beszél arról, hány postahivatalunkat gyújtják fel, és mennyit kell helyreállítanunk. Szinte minden héten felgyújtanak egy-egy postahivatalt amiatt, hogy behívókat kézbesítünk” – mondta.

Szmiljanszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán állami posta a katonai infrastruktúra részének minősül, és szerződéssel rendelkezik az ukrán védelmi minisztériummal a behívók terjesztésére.

A Strana Today beszámolója szerint

a katonai szolgálatra kötelezett munkavállalók 100 százaléka mentesítést (védett státuszt) kapott.

Korábban Szmiljanszkij trágár hangvételben cáfolta azokat a híreszteléseket is, amelyek szerint a postai szolgáltatót csődhelyzet fenyegeti.

Arson wave hits Ukrposhta over draft notices – CEO Smilyansky Postal workers are exempt from the draft because they deliver draft notices. Last month, Ukraine’s Defense Minister Mikhail Fedorov revealed that around 2 million men are wanted for avoiding mobilization.… pic.twitter.com/ZHZZbjI4C1 — Alternative News (@AlternatNews) February 16, 2026

Mindeközben a közelmúltban kijevi lakosok arra panaszkodtak, hogy több Ukrposta-iroda bezárt. Egyebek között amiatt, mert

az Ukrposta fiókjaiban a postai szolgáltatások mellett nyugdíjakat is kifizetnek, amelyeket más kirendeltségen nem lehet átvenni.

A felhasználók beszámolói szerint emiatt heteken át nem tudják átvenni csomagjaikat, mivel a nyugdíjasok kiszolgálása elsőbbséget élvez, és a többi ügyfélre sem elegendő a személyzet, sem az ügyfélfogadási idő.

