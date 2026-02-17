Magyar turistát ölt meg egy elefánt Srí Lankán

Halálos baleset történt hétfőn Srí Lankán, amikor egy sétáló magyar házaspárra rontott egy elefánt. A hatalmas állat támadása után a férfi olyan súlyosan megsérült, hogy már nem tudták megmenteni az életét. A halálos baleset a Pidurangala–Sigiriya térségben történt, az ország egyik legfelkapottabb turisztikai célpontjában.

Az elefántok általában békés állatok, ha nem érzik magukat fenyegetve, azonban erre sajnálatos módon hétfőn a támadó állat rácáfolt. A Blikk beszámolója szerint

a 64 éves férfi és felesége éppen sétáltak a dzsungelhez közeli területen, amikor az elefánt rájuk rontott.

A férfit kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni.

Az említett tájékon rizsföldek, falvak, kisebb szálláshelyek és sűrű dzsungel váltják egymást, így az emberek és az elefántok útjai gyakran keresztezik egymást, ami növeli a váratlan találkozások esélyét.

Farkas Miklós idegenvezető elmondta: „Azon a környéken, ahol az eset történt, sok nemzeti park található. Az elefántok szabadon mozognak, nem tudhatják, hol vannak a parkok határai. A Minneriya Nemzeti Park és a Hurulu Eco Park környékén több mint háromezer elefánt él vadon.”

Az idegenvezető szerint a kísérő nélküli magányos séták különösen veszélyesek lehetnek. Hasonló baleset 2024-ben egy kanadai turistával történt ugyanitt, miután letért a biztonságos útvonalról. A legutóbbi elefánttámadás a környéken az előző héten következett be, amikor is vad elefántok csörtettek be egy Srí Lanka keleti részén fekvő városba és környékére, ahol emberekre támadtak és komoly károkat okoztak. A tragédia során egy 68 éves nő életét vesztette, három további ember pedig megsérült.

