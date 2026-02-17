Magyar Péter az összes háborúpárti politikussal szelfizett – Orbán Viktor reagált

Háborúpárti és Orbán Viktort kritizáló mondatok hangoztak el európai vezetők szájából a hétvégi, Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián. A legerősebb vélemény Manfred Weberhez, az Európai Néppárt vezetőjéhez fűződik, aki többek között kijelentette: nem hajlandó együttműködni Orbán Viktor kormányával.

„Madarat tolláról…” – írta Orbán Viktor az általa a közösségi oldalán közzétett videóhoz, melyben az európai vezetők háborúpárti állításait, és az ezek miatt rendkívül fontos áprilisi választás fontosságát emeli ki.

„Ami sok, az sok. Orbán Viktor ma messze áll a közös európai állásponttól és Ukrajna támogatása ellen kampányol” – fogalmazott a megosztott videórészletben Manfred Weber.

Az Európai Néppárt vezetőjé hozzátette:

„Nem működünk együtt olyan pártokkal, akik nem követik a három alapelvünket. Európa-pártiság, Ukrajna-pártiság, jogállamiság.”

A videó összefoglalja a közelmúltban elhangzott olyan mondatokat, melyek alátámasztják a miniszterelnök korábbi figyelmeztetését, miszerint Brüsszel háborúra készül.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint „új időket élünk, egy háborúpárti korszakot”. Firedrich Merz német kancellár az Ukrajnának nyújtandó katonai támogatások folytatását és bővítését ígérte meg, míg Manfred Weber azt hangsúlyozta, hogy Ukrajnának a harctéren kell győznie. Az Európai Néppárt vezetőjének emellett azon mondata is elhangzik, mely az Ukrajnának frissen megszavazott 90 millió eurós támogatást jelenti be.

Az Orbán Viktor által közzétett videó továbbá kiemeli, hogy az eseményre Magyar Pétert is odarendelték, aki az összes háborúpárti politikussal szelfizett. A miniszterelnök ennek okán felhívta a figyelmet, hogy egy esetleges Tisza győzelem esetén Magyarország belesodródna a háborúba, a magyarok pénzét Ukrajnába küldenék, és elszabadulnának a rezsiárak.

Kiemelt kép: Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke a Tisza Párt elnökével és EP-képviselőjével, Magyar Péterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján Strasbourgban 2024. október 9-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)