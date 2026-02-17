Magyar Nemzet: Rendőrt kellett hívni Magyar Péterre egy müncheni sörözőben

Rendőri intézkedésre volt szükség hétvégén a németországi München egyik sörözőjében, miután Magyar Péter kampánytalálkozója miatt a személyzet a hatóságokhoz fordult. A helyszínt ugyanis eredetileg kisebb létszámra foglalták le, és nem jelezték előre a politikai rendezvény lehetőségét. A személyzet azért fordult a hatóságokhoz, mert a Tisza Párt elnöke által tartott gyűlés megítélésük szerint akadályozta a munkát.

Február 13-án és 14-én a németországi Münchenben, az ott zajló biztonságpolitikai fórum helyszínén egyeztetett több politikussal és szövetségesével is Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Az ellenzéki politikus közösségi oldalán később tudatta, hogy a bajor fővárosban követőivel is találkozott. A Magyar Nemzet a Hír TV információi alapján azonban azt közölte, hogy az eseményen probléma adódott, ugyanis Magyar Péter úgy tartott kampánybeszédet a vendéglátóhelyen, hogy a szervezők állítólag csak mintegy húsz főre foglaltak asztalt.

A Hír TV információi szerint az előzetes egyeztetésekkor nem szerepelt a rendezvény politikai jellege, a söröző dolgozói pedig kifogásolták, hogy az esemény akadályozza a munkavégzést. A hírcsatorna által bemutatott felvételen hallható, ahogy az egyik alkalmazott azt kérdezi:

„Ki engedélyezte ezt a gyűlést?”

A Hír TV beszámolója szerint a személyzet nem sokkal ezután értesítette a rendőrséget. A bemutatott képsorok szerint ugyan Magyar Pétert a beszéd abbahagyására kérték a dolgozók, a Tisza Párt elnöke viszont folytatta a felszólást, megszólítva a német alkalmazottakat is.

A Magyar Nemzet által szemlézett anyagban emlékeztettek arra az esetre is, amikor Magyar Péter és a budapesti Ötkert nevű szórakozóhely személyzete, valamint egy szintén ott bulizó férfi között bontakozott ki konfliktus, amely után a pártelnök mentelmi jogának felfüggesztését kérték az Európai Parlamenttől. A közelmúltban pedig egy másik, részben egy szórakozóhellyel, valamint Magyar Péter volt párjával, Vogel Evelinnel is kapcsolatos ügy került a nyilvánosság elé.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője érkezik a párt sajtótájékoztatójára Strasbourgban a júniusi választások eredményeképpen létrejövő Európai Parlament (EP) alakuló ülésének napján, 2024. július 16-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)