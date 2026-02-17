Legkevesebb három ember halálát okozta egy robbanás a leningrádi régióban

Legalább három ember meghalt egy robbanásban a leningrádi régió egyik járásában található katonai parancsnokság épületében. A romok alatt további négy katona lehet.

Robbanás történt Oroszország leningrádi régiójában, a Vsevolozsszki járásban található katonai parancsnokság épületében, amelynek következtében három ember életét vesztette.

A Strana Today orosz médiabeszámolókra hivatkozva arról írt, hogy a robbanás kedden kora délután történt a katonai rendőrség épületének harmadik emeletén. Az épület egy része összeomlott.

Sajtóértesülések szerint négy katona lehet a romok alatt, a mentők a helyszínen dolgoznak.

Alexander Drozdenko, a leningrádi régió kormányzója, megerősítette a sajtónak a katonai rendőrség épületének összeomlását.

A tudósítás szerint a kormányzó utasítást adott ki, hogy segítség a hadsereget a romok eltakarításában és az áldozatok mentésében. „A Vészhelyzeti Minisztérium és a Leningrádi Regionális Tűzoltó- és Mentőszolgálat (Lenoblpozhspas) egységei a helyszínen vannak, az eset okainak felderítése megkezdődött” – mondta a kormányzó.

A Strana Today a beszámolóban felidézte, hogy

2023-ban, Szevasztopolban, a Fekete-tengeri orosz Flotta főhadiszállását már érte rakétabecsapódás és a sajtó akkor azt írta, hogy Ukrajna Storm Shadow rakétákat használt a főhadiszállás megtámadására.

Kiemelt kép: A katonai parancsnokság robbanásban részben összeomlott épülete (Fotó: Strana Today)