Komoly mérföldkő, hogy újra egy nagy laktanya épül Magyarországon – jelentette be a honvédelmi miniszter

Egy évvel az alapkő letétele után újra egy nagy laktanya épül Magyarországon. Ez egy komoly mérföldkő, „erőt ígértünk, erőt építettünk!” – mondta a honvédelmi miniszter kedden Szolnokon, a Thököly úti különleges műveleti laktanya bokrétaünnepségén.

Szalay-Bobrovinczky Kristóf elmondta: a szolnoki különleges műveleti laktanya 59 milliárd forint hazai forrásból épül, az építés első fázisának szemtanúi a jelenlevők. Hozzátette: ez olyan 59 milliárd forint, amit nem küldtek el máshova, „ne adj Isten, mások háborújába”, hanem itt maradt Magyarországon, és a Magyar Honvédség, ezen keresztül Magyarország erejét építi.

Szolnok egyrészt katonaváros, másrészt Magyarország egyik nagyon fontos városa, és egy fontos támaszpont is a magyar emberek biztonságának garantálása szempontjából

– közölte.

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt négy év volt a magyar haderőfejlesztés talán leglátványosabb időszaka.

„Számunkra a magyar emberek biztonsága a legfontosabb” – jelentette ki a miniszter, megjegyezve: ennek érdekében a haderő oldalán mindent megtesznek.

Emlékeztetett: 2010 előtt a nagyrészt „elkótyavetyélt”, rossz állapotú, működésképtelen, szovjet technológiára, eszközökre hagyatkozott a honvédség. Mára az eszközpark – mind a szárazföld, mind a légierő tekintetében – teljesen megújult. Elfelejtett, teljesen kivont képességek épültek újjá, mint a tüzérség, a légierő minden értelemben megújult és töretlenül fejlődik, az eszközök folyamatosan érkeznek be – sorolta.

Úgy fogalmazott, hogy mind a hivatásos, mind a szerződéses állomány tekintetében „nagyot léptek előre”. A tartalékos komponens pedig rendkívül látványosan fejlődik: most érték el a kampányuk indítása óta a nyolcezredik új szerződőt, akiknek nagy részét már kiképezték- számolt be.

Olyan időket élünk, amikor – sajnos ez egy realitás, ez egy veszély – mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Magyarország ne sodródjon bele egy szomszédunkban dúló háborúba – mondta, hozzátéve: bízik abban, hogy ezt nem kell megvívni, és abban pedig biztos, hogy Magyarország ebből ki fog maradni.

Ehhez egy „erős és bátor kormányra” van szükség, egy olyanra, mint ez a mostani, aki bizonyította, hogy mindig ellen tud mondani bármilyen nyomásnak, ami abba az irányba terel minket, hogy ennek a háborúnak részesei lehetünk – emelte ki.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a laktanya a különleges műveleti parancsnokság számára épült.

A különleges művelet egy olyan haderőneme, fegyverneme a Magyar Honvédségnek, amely a leggyorsabb reakcióidő mellett, talán sok szempontból a leginkább kiképzett, mindenképpen különlegesen felszerelt állomány – tájékoztatott.

A laktanya helyet ad majd a regionális különleges műveleti komponens parancsnokságnak, amely egy többnemzeti különleges műveleti parancsnokság, ami a magyar különleges műveleti erőket a szövetségeseinkkel is összeköti, és ezáltal további biztonságot jelent Magyarországnak – közölte.

A honvédelmi miniszter kiemelte: további építkezések lesznek Magyarországon, hiszen a haderőfejlesztés nem áll meg. „Magyarország biztonsága számunkra a legfontosabb, hiszen erőt ígértünk, erőt építünk”. Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke arról beszélt, hogy a régió legmodernebb különleges műveleti bázisa épült Szolnokon.

Hozzátette: olyan nemzeti haderő épül, amely ismeri és tiszteli évszázados erényeit: a bátorságot, hűséget, önfeláldozást, de már a modern hadviselés minden technikai és szakmai tudásával is fel van vértezve. Ez a laktanya szorosan kapcsolódik a Regionális Különleges Műveleti Komponens Parancsnoksághoz, amely egy olyan többnemzeti kezdeményezés, célja egy különleges műveleti parancsnokság létrehozása Magyarország mellett Horvátország, Szlovákia, Szlovénia és Ausztria részvételével.

Hazánk vezető nemzetként játszik szerepet ebben a kezdeményezésben – mondta. Hangsúlyozta: az ország számára az önálló, erős és modern magyar haderő kiépítése a legfontosabb cél. Az új laktanyakomplexum biztosítja a high-tech eszközök, drónok, speciális kommunikációs rendszerek, fegyverek, harci járművek biztonságos tárolását és karbantartását, a legmagasabb szintű információvédelmi előírásokat, a speciális kiképzés feltételeit, az állandó és folyamatos készenlétet – részletezte.

Megjegyezte: a bokréta azt jelzi, hogy a komplexum legmagasabb pontjaként szolgáló építmény szerkezetileg elkészült. „A bokréta a tetőn azt üzeni: épül a jövő, a Magyar Honvédség jövője, a mi jövőnk”.

Berkó Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal főispánja azt mondta: a beruházás jó példa arra, hogy ha Magyarország kormánya megígér valamit, azt teljesíti. A háború veszélye nem elméleti, hanem valós biztonságpolitikai kérdés – szögezte le. Ezekben az időkben a felelős kormányzás az első feladat, amit magyar emberek biztonságának garantálása érdekében meg kell tenni- hangsúlyozta. Magyarország békét akar, de nem lehet kiszolgáltatott – hangsúlyozta.

A Thököly úti egykori laktanya húsz évvel ezelőtt bezárt, helyén ma Közép-Európa egyik legmodernebb katonai objektuma épül

– mondta. Szolnok számára ez a fejlesztés nemzetbiztonsági és gazdasági előrelépést is jelent – közölte.

A bokrétaavatón jelen volt többek mellett Vidoven Árpád, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára; Kállai Mária, a térség fideszes országgyűlési képviselője; Szalay Ferenc szabadidős és szabadtéri önkormányzati sportinfrastruktúra-fejlesztés területfejlesztési koordinációjáért felelős miniszteri biztos és Fazekas Gábor Gyula, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlés elnöke.

A fejlesztés kivitelezője a ZÁÉV Építőipari Zrt. A beszédek előtt dinamikus bemutató volt látható. Az esemény végén szalagokat kötöttek a bokrétára, amely a megáldása után felkerült a legmagasabb épület, a torony tetejére.

Kiemelt kép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI/Oláh Tamás)