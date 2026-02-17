Kijev a katasztrófa szélére került, szinte lehetetlen helyreállítani az áram- és hőszolgáltatást – közölte Vitalij Klicsko

Kijev polgármestere szerint az ukrán fővárost ért orosz légitámadásokat követően szinte lehetetlenné vált az áram- és hőszolgáltatás helyreállítása, a város a katasztrófa szélére került. Vitalij Klicsko szerint nagy kérdés, hogy Ukrajna, mint független állam fennmarad-e, mert Oroszország az ukrán államiság megsemmisítésére törekszik, a városvezető ugyanakkor Zelenszkij elnök politikáját is bírálta, és elismerte, hogy rossz a viszonyuk az államfővel.

Kijev polgármestere arra figyelmeztetett, hogy továbbra is nyitott kérdés Ukrajna fennmaradása, mivel Oroszország az ukrán államiság megsemmisítésére törekszik. Vitalij Klicsko úgy nyilatkozott: miközben Oroszország fokozza támadásait az ukrán főváros ellen, addig az Egyesült Államok – szerinte – kedvezőtlen feltételekkel sürgeti a háború befejezését – számolt be a Financial Times.

Klicsko a brit üzleti és gazdasági lapnak elmondta, hogy

az elmúlt két hónapban a kritikus infrastruktúrára mért könyörtelen orosz légicsapások a katasztrófa szélére sodorták Kijevet, hozzátéve, hogy immár Ukrajna független országként való megmaradása a tét.

A lap kommentárjában emlékeztetett, hogy a három és fél millió lakosú Kijev a négy évvel ezelőtt indult orosz támadás óta a legkeményebb telet éli meg, a hőmérséklet mínusz 20 Celsius-fok alá süllyedt, a várost vastag jég- és hóréteg borítja, miközben az oroszok egyszerre több száz rakétát és drónt lőttek ki, ami széleskörű áram-, fűtés- és vízellátási zavarokat okozott.

A bombák a Kijev központi fűtésére támaszkodó három fő erőművet, valamint az ország egész területén található egyéb energiatermelő létesítményeket célozták meg, ennek következtében a főváros mintegy tizenkétezer lakóépületének körülbelül fele az év elején egy ponton fűtés nélkül maradt, és számos vészhelyzeti áramkimaradás történt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a beszámoló szerint a hét elején azt mondta: bár a legtöbb épület fűtését helyreállították, még mintegy 1200 épületben ez nem történt meg.

A korábbi ökölvívó világbajnokból lett polgármester a Financial Timesnak úgy fogalmazott, hogy szerinte Vlagyimir Putyin fő célja nem Donyeck, Luhanszk vagy a Krím, hanem egész Ukrajna. „El akarja pusztítani a függetlenségünket” – tette hozzá.

Az elmúlt időszakban az oroszok által kilőtt ballisztikus rakéták túlterhelték Ukrajna légvédelmét, amelynek nagy részét Zelenszkij szerint lőszerkészlet nélkül hagyták és az ukrán elnök az európai partnereket hibáztatta azért a hiányosságért, amely lehetővé tette Oroszország számára, hogy megbénítsa Ukrajna kritikus infrastruktúráját, és Kijevet az áramszünet szélére sodorja.

Klicsko szerint

a város közműszolgáltatói és katasztrófavédelmi dolgozói nagyrészt megakadályozták ezt, de erőfeszítéseiket „egy nagy téttel járó, vakondütésszerű játéknak” nevezte.

„Oroszország ismételt csapásai kiiktatják az áramot, a fűtést és a vizet, a munkások megjavítják, majd az orosz erők ismét csapást mérnek, arra kényszerítve őket, hogy »a nulláról« kezdjék a javításokat” – hangsúlyozta a városvezető, aki a lapnak elismerte, hogy rossz viszonyban van az államfővel, a köztük lévő ellentét pedig még a háború kezdete előtti időszakra nyúlik vissza, és kiemelte, hogy a hadiállapot bevezetése Zelenszkij hatalmának megszilárdítására irányult, ráadásul a katonai közigazgatási vezetők helyi szintekre történő kinevezése tovább gyengítette az ukrán önkormányzatiságot, és ezzel lassították a nyugati partnerek által korábban nagyra értékelt decentralizációs folyamatokat is.

A Financial Times a tudósításban arra hívta fel a figyelmet, hogy

Zelenszkij Klicskót azzal is megvádolta, hogy nem készítette fel Kijevet az elmúlt évek legzordabb telére, holott a polgármester mindent megtett, ráadásul a két politikus közti rivalizálás attól is csak erősebb, hogy Zelenszkij több mint másfél ezer kritikusának üldözését rendelte el, politikailag motivált büntetőügyekben indultak eljárások az elnök utasítására.

A brit lap a cikkben ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy Ukrajnában május 15-ig mind az elnökválasztást, mind pedig az Oroszországgal kötendő békemegállapodásról szóló népszavazást meg kell tartania, ellenkező esetben elveszítik az amerikai biztonsági garanciákat.

Kapcsolódó tartalomhttps://hirado.hu/cikk/2026/02/15/a-vonatrol-rangattak-le-es-vettek-orizetbe-zelenszkij-korabbi-energiaugyi-miniszteret/ A vonatról rángatták le és vették őrizetbe Zelenszkij korábbi energiaügyi miniszterét

Kiemelt kép: Vitalij Klicsko kijevi polgármester (Fotó: MTI/EPA/Oleh Petraszjuk)