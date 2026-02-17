Késsel támadt emberekre egy férfi Sydney külvárosában, halálos áldozatot is követelt a támadás

Késsel támadt emberekre egy férfi egy utcai üzletsornál az ausztráliai Sydney nyugati külvárosában, a támadásban egy ember életét vesztette, ketten pedig súlyosan megsebesültek – közölte kedden a helyi rendőrség.

A mentőket délelőtt riasztották Merrylandsbe, miután a hatóságokhoz bejelentés érkezett arról, hogy egy férfi több embert megkéselt egy forgalmas utca üzletsoránál, majd a helyszínről gyalog menekült – állt az új-dél-walesi rendőrség közleményében. A késelés egy forgalmas bevásárlóutcán történt, közvetlenül ebédidő előtt.

A mentősök a helyszínen három súlyos sérültet láttak el, köztük egy harmincas éveiben járó férfit, akit nem tudtak megmenteni, és a helyszínen életét vesztette

– közölte Simon Glasser új-dél-walesi rendőrfőfelügyelő. A másik két áldozatot – egy 22 éves férfit és egy 47 éves nőt – súlyos sebesülésekkel szállították kórházba.

A támadót röviddel a támadás után őrizetbe vették, várhatóan még kedden bíróság elé állítják – tudatta a főfelügyelő.

A gyanúsított korábban elkövetett kisebb bűncselekmények és mentális problémáiból adódó incidensek miatt szerepelt a rendőrség bűnügyi nyilvántartásban.

Bár a rendőrség előtt még nem ismert a támadó indítéka, valószínűleg véletlenszerű, nem előre kitervelt támadásról volt szó – tette hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)