Hidvéghi Balázs szerint Magyar Péter igent mondott a brüsszeli elit háborúpárti paktumára, mi mondjunk nemet

A most zajló nemzeti petíció sorskérdés, mert Magyar Péter igent mondott a brüsszeli elit háborúpárti paktumára – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebookra kedden feltöltött videónyilatkozatában.

Ha ebben eddig bárki kételkedett volna, most a saját szemével láthatja, hogy mi a tét, ezért mondjunk nemet a háborúpárti paktumra! – szólított fel Hidvéghi Balázs.

A politikus azt mondta, hogy a Tisza Párt elnökének müncheni látogatása bizonyítja, hogy Magyar Péter igent mondott a brüsszeli elit háborúpárti paktumára.

Közlése szerint, a háború és Ukrajna legnagyobb támogatói rendelték magukhoz Magyar Pétert a hétvégén, és ez nem udvariassági látogatás volt. Ez egy paktum, amelynek része, hogy a brüsszeli elit és Ukrajna nyíltan – és ha kell, minden aljas eszközzel – támogatja Magyar Péter hatalomra jutását. Cserébe pedig Magyar Péter vállalja, hogy teljesíti a megrendeléseiket.

Ez azt jelenti, hogy a Tisza kész Magyarországot belevinni a háborúba, kész támogatni Ukrajna uniós tagságát, kész a magyar emberektől pénzt behajtani és azt Ukrajnának adni, kész leválasztani hazánkat az orosz gázról és olajról, bármibe is kerül ez a magyar családoknak és vállalkozásoknak. És kész pénzt, fegyvert, sőt, ha kell, magyar katonákat küldeni Brüsszel háborújába – sorolta.

Magyar Péter müncheni jelenlétével a következő világos üzenetet küldte a brüsszeli elitnek és Zelenszkijnek: a Tisza Párt igent mond a háborúra, igent mond arra, hogy a magyarok pénzét az ukrán államnak adják és igent mond a magyar energiaellátás teljes felforgatására és a rezsiárak emelésére, hogy kiszolgálja a háborún nyerészkedőket – fűzte hozzá.

Ez a háborúpárti paktum pedig – folytatta – veszélyezteti Magyarország és a magyar emberek jövőjét.

Veszélybe sodorja hazánk békéjét és biztonságát. Veszélybe sodorja a magyar családok megélhetését. „Ideje megálljt parancsolni ennek!”

– tette hozzá.

„Magyar Péter igent mondott a brüsszeli elit háborúpárti paktumára, de mi mondjunk nemet! Arra kérem Önöket, csatlakozzanak a nemzeti petícióhoz. Töltsék ki az ívet, és küldjék vissza, és mondjunk együtt határozott nemet a háborúpárti paktumra!” – zárta nyilatkozatát Hidvéghi Balázs.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Ronald Wittek