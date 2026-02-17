Hamvazószerdára muzulmán holdsarlókkal díszítik fel Frankfurtot

Idén a ramadán kezdete egybeesik a hamvazószerdával. Frankfurt városa a muszlim böjti hónap alkalmából ismét félholdakkal díszíti a belvárost. A Zöldekhez tartozó, sokszínűségért felelős városvezető lelkes az ötlet miatt.

Idén a hamvazószerda és a ramadán kezdete ugyanarra a napra esik. Több százezer muszlim számára szerda este kezdődik a ramadán, az első böjti nap csütörtök lesz. A kereszténységben a nagyböjti időszak hagyományosan hamvazószerdán indul – közölte a Die Welt német napilap.

Frankfurtban idén már harmadik alkalommal lesz látható ramadáni díszkivilágítás. Félholdakat, csillagokat, úgynevezett fanúsz lámpásokat, valamint a „Happy Ramadan” feliratot helyezték ki. A támogatók szerint ez a muszlimok iránti tolerancia jele, a kritikusok viszont az ország iszlamizációjának szimbólumát látják benne.

Frankfurt 2024-ben Németországban elsőként vezetett be ilyen világítást. A döntést a városi közgyűlés hozta meg a Zöldek, az SPD, az FDP és a Volt nevű kisebb párt szavazataival.

A fénydekoráció beszerzése 75 000 euróba került, a teljes költségvetés pedig 100 000 euró volt.

A ramadáni fényeket már kedden 18 órakor felkapcsolják a „Freßgass” nevű utcában, amely a frankfurti sétálóövezet része. A polgármester és sokszínűségért felelős városvezető, Nargess Eskandari-Grünberg a város közleménye szerint úgy nyilatkozott: a kivilágítás ismét megmutatja, hogy a muszlim élet a város természetes része. Szerinte az antidemokratikus tendenciák és az erősödő populizmus idején ezek a fények a remény és az összetartozás jelképei a sokszínű városi társadalomban.

Két évvel ezelőtt Eskandari-Grünberg a ramadáni világítást az antiszemitizmus elleni jelként is értékelte. Ez kritikát váltott ki a CDU részéről, amely a városi tanácsban a baloldallal és az AfD-vel együtt a kivilágítás ellen szavazott.

