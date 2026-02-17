Hadihajókat küldenek az oroszok és a kínaiak a Hormuzi-szorosba

Közös hadgyakorlatot fognak tartani a Hormuzi-szorosban az iráni, az orosz és a kínai hadiflotta egységei, ezért Oroszország és Kína hadihajókat vezényel a térségbe – ezt Nyikolaj Patrusev, orosz elnöki tanácsadó közölte az EurAsia Daily szerint. Hivatalosan a tengeri kereskedelem biztosításáról és a kalóztevékenység elleni fellépésről szólnak ezek a 2019 óta rendszeresen megrendezésre kerülő hadgyakorlatok, azonban erős üzenetet küld az Egyesült Államok felé is, amely az elmúlt időszakban haditechnikai eszközöket telepít az iráni térségbe.

Nyikolaj Patrusev elmondta, a Tengeri biztonsági övezet — 2026 fedőnevű hadgyakorlat miatt döntöttek a hadihajók mozgósításáról.

„A „Tengeri biztonsági övezet — 2026 gyakorlat” relevánsnak bizonyulhat a Hormuzi-szorosban, ahová Oroszország, Kína és Irán küldte hajóit”

– mondta Nyikolaj Patrusev.

A szóban forgó gyakorlatra február végén fognak sort keríteni az Indiai-Óceán északi részén, az irániak az oroszokkal és a kínaiakkal közösen 2019 óta tartanak hasonló tengeri hadgyakorlatokat. Ezeknek célja az EurAsia Daily szerint a globális tengeri kereskedelem biztonságának megerősítése. A három ország haditengerészeti erőinek közös fellépése magukban foglalják a kalózkodás elleni küzdelmet, a tengeri terrorizmus elleni küzdelmet és a mentési műveletek végrehajtását.

A hadművelet egyúttal erős üzenetet küld az Egyesült Államok felé is, amely január és február során folyamatosan csoportosított át haditechnikai eszközöket – F-15-ös és F-35-ös vadászgépeket, KC-135-ös sztratotankereket, AC-10 repülőgépeket, két repülőgép-hordozó anyahajót, valamint MQ-9 Reaper drónokat és THAAD, valamint Patriot légvédelmi rendszereket – az iráni térségbe, szakértői vélemény szerint a Pentagon ezzel egy újabb nagyszabású hadműveletre készülhet fel, bár Donald Trump elnök erre még nem adott utasítást, sőt, korábban kifejezetten lefújta az Irán elleni újabb légicsapásokat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)