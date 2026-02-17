Farsang olasz módra – Novodomszky Éva családjával sütött fánkot élő adásban

Karneváli életérzés költözött a Duna Családi kör című délutáni magazinjának stúdiójába: az egyik műsorvezető, Novodomszky Éva ezúttal háziasszonyként is bemutatkozott az adásban. Olasz családtagjaival közösen készítette el az itáliai farsang egyik legnépszerűbb édességét, a chiacchierét.

Az ünnepi sütésben segítségére volt olasz származású férje, Salvo, valamint anyósa, Livia és apósa, Carmelo Sgroi is. A Családi kör stúdiója egy csapásra igazi olasz konyhává alakult: vidám beszélgetések, családi történetek és hamisítatlan itáliai ízek töltötték meg a teret.

„A tradicionális olasz recept alapján chiacchierét, azaz farsangi fánkot készítünk ma. A karnevál idején különösen népszerű ez az édesség, amelyet minden régióban hasonló módon sütnek. Hasonlít egy kicsit a mi csörögefánkunkra, de van benne egy kis csavar” – mesélte Novodomszky Éva, miközben anyósa útmutatásait tolmácsolta a nézőknek. A különleges csavar pedig nem más, mint a tészta aromavilága: fahéj, citrom- és narancshéj, valamint édes fehérbor gazdagítja az olasz farsangi finomságot, amely így egyszerre könnyed, illatos és ellenállhatatlanul ropogós.

„A farsangnak nagy hagyománya van Olaszországban is, elég csak a világhírű velencei karneválra gondolnunk. A fánk mellett hagyományosan egy tésztaételt is eszünk ilyenkor, fűszeres húsraguval” – osztotta meg Salvo, aki szerint az ünnep nemcsak az ételekről, hanem az együtt töltött időről is szól.

A családi összetartozás a Sgroi családban különösen fontos érték. „Egy olasz családnál mindig hangos a konyha. Salvo szívesen főz együtt az édesanyjával, de az édesapja is ügyes szakács. Idén 53 éves házasok lesznek” – jegyezte meg Novodomszky Éva.

Salvo egy megható gyermekkori emléket is megosztott: „Nálunk szigorúan, pontban este nyolc órakor mindig együtt vacsorázott a család. Ha nem voltam éhes, akkor is ott ültem együtt a szüleimmel. Édesapám ehhez ragaszkodott” – idézte fel.

Fotó: MTVA/Csöndör Kinga