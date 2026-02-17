Elégedetlen volt szomszédja munkájával, ezért nyakon szúrta – vádat emeltek az elkövető ellen

Tavaly május 24-én egy Pápa környéki férfi egy bicskával több sérülést ejtett, majd végül nagy erővel megszúrta és megvágta egy nála munkát végző férfi nyakát, melynek következtében a sértett a helyszínen elhunyt. Az elkövető, aki ellen a Veszprém Vármegyei Főügyészség közleménye szerint most emeltek vádat, később az áldozat édesanyjára is rátámadt. Az ügyészség vádiratában fegyházbüntetés kiszabását indítványozta.

Vádat emeltek egy Pápa környéki férfi ellen, aki dühében nyakon szúrta szomszédját, amiért szerinte a sértett hiányosan végezte el a rá végzett javítási munkálatokat. A megszúrt férfi a sérülés következtében a helyszínen meghalt – áll a Veszprém Vármegyei Főügyészség MTI-hez kedden eljuttatott közleményben.

A vádirat szerint a testvérével együtt élő férfinak már az előző években megromlott a kapcsolata a sértettekkel, mert úgy gondolta, hogy a szomszéd kifogásolható munkáival csak a pénzét akarta megszerezni.

A sértett tavaly május 24-én délelőtt segített fát fűrészelni a vádlott testvérének, aki szólt, hogy a sértett által korábban beszerelt villanybojler meghibásodott. Az elkövető 11 óra körül ért haza, a testvére neki is jelezte a hibát. A vádlott a fürdőszobában kérdőre vonta a férfit, aki közölte, hogy csak pénzért végzi el a javítást.

A már indulatos elkövető ekkor egy bicskával több sérülést ejtett rajta, majd végül nagy erővel megszúrta és megvágta a nyakát, melynek következtében a férfi a helyszínen elhunyt.

A vádlott ezt követően átment a szomszédba, ahol az elhunyt sértett édesanyjára támadt, akin több, köztük életveszélyes sérülést ejtett. A férfi testvére meghallotta a sértett sikoltozását, és egy kapával kelt a védelmére. Az asszony átszaladt egy közeli házhoz, ahonnan értesítették a mentőket. A vádlott ezek után visszament a házukba, és megvárta a kiérkező rendőröket.

Az ügyészség a vádiratában fegyházbüntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben, azzal, hogy a férfi feltételes szabadságra nem bocsátható – áll a vádhatóság honlapján is elérhető közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)