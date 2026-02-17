Egyperces csend a francia nemzetgyűlésben: politikai földindulást idézett elő Quentin Deranque meggyilkolása

A sokkoló tény, hogy a múlt héten Lyonban egy katolikus egyetemista hallgató meggyilkolásának szálai a törvényhozás legerősebb baloldali pártjához, az Engedetlen Franciaországhoz (LFI) vezetnek, és belpolitikai válságot robbantott ki Franciaországban. A parlamenti kegyeletadást nem tudta blokkolni Macron hatalmi gépezete, ám máris megkezdték az „Antifasiszta Ifjú Gárda” 23 éves áldozatáról való utcai megemlékezések betiltását. Egy milíciák által terrorizált ország réméről szólt egy tekintélyes elemző.

Éric Ciotti, a Jobboldaliak Uniója a Köztársaságért (UDR) párt képviselőjének kezdeményezésére kedd délután 3 órakor egyperces, néma csenddel adóztak a képviselők a Lyonban a múlt héten, a nyílt utcán agyonvert katolikus egyetemi hallgató, Quentin Deranque emlékére a nemzetgyűlésben.

Gyilkossághoz asszisztáló parlamenti párt?

A baloldal élénk, időnként hisztérikus hangnemű tiltakozása és állandó, mind az emlékezést, mind a történtek tisztázását akadályozó obstrukciója ellenére a francia politikai életet alapjaiban megrengető kataklizmát okozott Deranque bestiális meggyilkolása. A Lyonban, február 12-én történt lincselés körülményei, sőt a halálos támadás résztvevői esetében is a szálak parlament legerősebb baloldali pártjához, az Engedetlen Franciaországhoz (LFI) vezetnek.

A 23 éves, matematika szakos egyetemi hallgatót a múlt csütörtökön verte össze Lyonban „legalább hat, maszkot és kapucnit viselő személy” – árulta el Thierry Dran, a lyoni ügyész. A hat fő gyanúsított közül ötöt hivatalosan is azonosítottak,

többen közülük a szélsőbaloldalhoz köthetők

– egészítette ki a Le Figaro.

Míg a gyanúsítottak egy része a szélsőbaloldalhoz kötődik – ahogy azt Laurent Nunez belügyminiszter és Gérald Darmanin igazságügy-miniszter a napokban szintén felvetette –, többen állítólag az S listán (a nemzetbiztonságra nézve fenyegetést jelentő személyek listája) is szerepelnek. Ennek oka, hogy tagjai a törvénytelenül működő, tavaly nyáron feloszlatott, lyoni Antifasiszta Ifjú Gárdának. (A szó szerinti fordítás: Fiatal Gárda, ám a Magyarországon 1989-ig működő, militáns, szélsőbaloldali, pártállami ifjúsági szervezet neve: „Ifjú Gárda” pontosabban tükrözi a szervezet szellemiségét – a szerk.)

Kedd délután

Darmanin szó szerint is kimondta a törvényhozásban: az Ifjú Gárda gyilkolt, és „az Engedetlen Franciaországot el kell ítélni”.

A gyilkosságra a küszöbön álló önkormányzati választások kampányidőszakában került sor. Bár több újságíró is föltette a kérdést, hogy egy ilyen helyzetben miért nem volt jelen a rendőrség, ám erre a kérdésre mindeddig nem született válasz.

Kitiltották a milicistát

A nyugati sajtóban jellemző módon a szervezet neve a francia sajtóban csak „Ifjú Gárdaként” jelenik meg, mivel az Antifa mozgalom puszta létezésének és akcióinak emlegetése szinte tabunak számít. Szintén jellemző a teljes franciaországi médiaszférát uraló, szigorú , bár íratlan normák által szabályozott nyelvezetre, hogy még a konzervatív Le Figaro is kizárólag idézőjelben közli a „szélsőbaloldali” kifejezést. Közben számos konzervatív, jobboldali szervezet és személyiség (közöttük a parlament legerősebb konzervatív pártja, a Nemzeti Tömörülés) a francia sajtóban kizárólag a „szélsőjobboldali” jelzővel összekapcsolva emlegethető, ám ez esetben ezt a jelzőt soha nem teszik zárójelbe.

A 2025 júniusában, Bruno Retailleau akkori belügyminiszter által feloszlatott szélsőbaloldali, terrorista módszerekkel működő csoportot egy helyi, baloldali politikus, Raphaël Arnault parlamenti képviselő alapította. A csoportot feloszlatását követően védelmébe vette az LFI, amely megtámadta a feloszlatást. Fellebbezést nyújtottak be az államtanácshoz. A testület által indított felülvizsgálat egyelőre függőben van.

Raphaël Arnault-t 2022-ben négy hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték „csoportosan elkövetett szándékos erőszakcselekmány” miatt , miután részt vett egy 18 éves fiatal megtámadásában egy jobboldali szervezet tüntetésén.

A nemzetgyűlésben felfüggesztették Jacques-Elie Favrot, Arnault parlamenti asszisztensének parlamenti belépőkártyájának érvényességét. Favrot nevét ugyanis

több tanú is megemlítette a Quentin Deranque elleni, halálos támadás feltehető résztvevői között.

Palesztin propaganda

A borzalmas kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság (a megtámadott fiatalember február 14-ére belehalt sérüléseibe) számos egyéb szálon is kötődik az LFI-hez: Lyonban február 12-én, a lincselés óráiban tartott a meghirdetett program szerint „előadást” Rima Hassan, az LFI képviselője az egyik helyi egyetemen, a Sciences Po Lyonban.

A terrorizmus dicsőítése miatt korábban rendőri eljárás alá vont, palesztin származású aktivista

látogatása kapcsán Marion Maréchal európai parlamenti képviselő kijelentette: Rima Hassan „nem előadást, hanem politikai gyűlést tartott”. Hozzátette: a szélsőbaloldali erőszak állandó, folyamatosan, ám „általános közöny közepette tombol, annak ellenére, hogy minden évben számos áldozatot követel”.

A konzervatív politikus szerint Jean-Luc Mélenchon, az LFI trockista elnöke egy milícia vezetőjének szerepét játssza, s egy marseille-i gyűlésen „hatásos módszerekkel bujtott fel erőszakra”.

Az ország biztonságát is veszélyezteti

A meggyilkolt fiatalembert azért támadta meg a helyi Antifa, mert segédkezett a Rima Hassan fellépése elleni demonstráción, melyet egy svájci feminista-identitárius csoport tartott. A demonstrációt tartó szervezet, az Identité Libertés elnöke szerint akár Rima Hassan büntetőjogi felelőssége is fölmerülhet a gyilkosság kapcsán, mivel az Ifjú Gárda nevű Antifa-csoportot „informális biztonsági szolgálatként” használja rendezvényein. A csoport felszólította a nyomozókat annak megállapítására, hogy adtak-e utasításokat Hassan pártrendezvényének szervezői a csoportnak.

Miközben kedden dühös hangú kirohanásokat intézett „sajtótájékoztató” ürügyén az LFI parlamenti csoportja amiatt, hogy a pártot – a nemzetgyűlés egyik legerősebb politikai tényezőjét – kapcsolatba hozzák a gyilkossággal, a belbiztonsági szervek elemzője, Thibault de Montbrial egy fenyegető, az ország biztonságát veszélyeztető fordulat veszélyére hívta fel a figyelmet.

Deranque halála, akit szélsőbaloldali militánsok vertek meg,

egy olyan ideológiai rendszer része, ahol a politikai erőszakot relativizálják, sőt még igazolják is,

egy abszolút (veszélyt jelentő) ellenféllel szembeni küzdelem jegyében – elemzi Thibault de Montbrial ügyvéd, a belbiztonsági elemző központ (CRSI) elnöke, a párizsi ügyvédi kamara tagja. Rámutatott: „Ez a példátlan brutalitás egy egész politikai és ideológiai gépezetet leplezett le.”

De Montbrial is kiemelte azt az összefüggést, hogy a média szinte teljes egészét uraló baloldali sajtóban „verekedésről” és „összecsapásról” írtak. (A valóságban az egyedül sétáló áldozatot hat Antifa-milicista rohanta meg.)

Betiltott megemlékezés

A szélsőbaloldal által uralt franciaországi közbeszédre jellemző, hogy Deranque-ot még haldoklása napjaiban is nacionalista, szélsőjobboldali aktivistaként írta le a sajtó, míg egy internetes bejegyzésben a magát újságírtóként feltüntető, ám e tevékenységéről nem közismert Camille Stineau

nácinak nevezte.

Míg a jobboldal korábban szó nélkül hagyta ezeket a szélsőbaloldali megnyilvánulásokat, most Matthieu Valet, a Nemzeti Tömörülés európai parlamenti képviselője az X-en bejelentette, hogy panaszt nyújtott be a párizsi ügyészséghez Camille Stineau „példátlan erőszakról és szeméremsértésről” tanúskodó, múlt pénteki bejegyzése okán.

A saját magát nem a baloldal kánonja szerint meghatározó Franciaország ébredését mindeközben már csírájában igyekeznek a hatósáságok elfojtani: Toulouse-ban a prefektus betiltotta a Quentin Deranque emlékére rendezett összejöveteleket az „erőszakos összecsapások kockázata” miatt.

Deranque emlékére kedden 19:30-ra szervezetek megemlékezést a dél-francia városban. Délután viszont a hatáságok bejelentették: minden be nem jelentett tüntetés és tiltakozó összejövetel tilos kedden, 17 órától éjfélig Toulouse belvárosában.

A kiemelt kép illusztráció. ( Forrás: MTI/EPA/Teresa Suárez)