Donald Trump: A világ néhány legnagyszerűbb vezetője is tagja a Béketanácsnak

A Béketanács hatása jóval túlnyúlik majd a gázai békén, és bizonyos kérdésekben az ENSZ-szel összehangoltan működik majd – jelentette ki Donald Trump kedden.

Az amerikai elnök helyi idő szerint a hétfő éjszakai órákban hivatali repülőgépének fedélzetén újságírók előtt kifejtette, hogy az ENSZ nem él a benne rejlő hatalmas lehetőségekkel. A Béketanács hatásával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az ENSZ részéről „lehet, hogy kicsit gyűlölnek majd bennünket”, és hozzátette, hogy „a világ néhány legnagyszerűbb vezetője” is tagja a nemzetközi testületnek.

Donald Trump Iránnal kapcsolatban kijelentette, hogy Teheránnak meg kell állapodnia az Egyesült Államokkal, amennyiben „el akarja kerülni a következményeket”. A kedden Genfben folytatódó diplomáciai egyeztetésekkel kapcsolatban megállapította, hogy Irán meg akar egyezni.

Az amerikai elnök közölte azt is, hogy a kubai vezetéssel szintén zajlanak tárgyalások, amelyekben Marco Rubio külügyminiszter vesz részt. A karibi szigetországot „bukott államnak” nevezte, ahol arra sincs pénz, hogy a repülőgépeket feltöltsék üzemanyaggal, és ahol humanitárius veszélyhelyzet alakult ki. Donald Trump egyben megállapodásra sürgette a havannai vezetést.

Az elnök közölte, hogy a tajvani fegyverszállítások kérdésében hamarosan döntés születik, és megjegyezte, hogy a témáról beszélt a kínai elnökkel is.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök az elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán)