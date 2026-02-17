Családi tragédia Dunaföldváron: túszejtés után öngyilkosságot követett el egy férfi

Súlyos családi dráma történt Dunaföldváron: egy nő sokkos állapotban, csecsemőjével a karjában menekült el válófélben lévő férje elől, miután a férfi bántalmazta és fogva tartotta. Az elkövető később öngyilkosságot követett el.

Szombat hajnalban egy helyi pékség dolgozója hívta a 112-es segélyhívót, miután a nő segítséget kért tőlük. Az asszony elmondta, hogy péntek kora este vitte volna haza közös kisfiukat a férjéhez, amikor a férfi váratlanul rátámadt.

A férfi késsel fenyegette meg a nőt, majd bántalmazta, megerőszakolta és megkötözte. Ezután elvette a telefonját, és öngyilkossági szándékáról beszélt, majd magára hagyta a megkötözött asszonyt.

A nőnek végül sikerült kiszabadítania magát: a kötözőanyagot lerágta, a maradékot pedig egy üvegdarabbal vágta el. Miután kiszabadult, gyermekét magához vette, és az ablakon keresztül menekült a házból.

A hajnalban már nyitva tartó pékségig futott, ahol segítséget kapott.

A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre.

A házban megtalálták a 43 éves férfi holttestét, aki felakasztotta magát.

Az ügy körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Paksi Rendőrkapitányság a haláleset kapcsán közigazgatási hatósági eljárást indított, a történteket megelőző bűncselekmények ügyében pedig büntetőeljárás folyik.

