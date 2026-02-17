Családi tragédia Dunaföldváron: túszejtés után öngyilkosságot követett el egy férfi

Szombat hajnalban egy helyi pékség dolgozója hívta a 112-es segélyhívót, miután a nő segítséget kért tőlük. Az asszony elmondta, hogy péntek kora este vitte volna haza közös kisfiukat a férjéhez, amikor a férfi váratlanul rátámadt.
A férfi késsel fenyegette meg a nőt, majd bántalmazta, megerőszakolta és megkötözte. Ezután elvette a telefonját, és öngyilkossági szándékáról beszélt, majd magára hagyta a megkötözött asszonyt.
A nőnek végül sikerült kiszabadítania magát: a kötözőanyagot lerágta, a maradékot pedig egy üvegdarabbal vágta el. Miután kiszabadult, gyermekét magához vette, és az ablakon keresztül menekült a házból.
A hajnalban már nyitva tartó pékségig futott, ahol segítséget kapott.
A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre.
A házban megtalálták a 43 éves férfi holttestét, aki felakasztotta magát.
Az ügy körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Paksi Rendőrkapitányság a haláleset kapcsán közigazgatási hatósági eljárást indított, a történteket megelőző bűncselekmények ügyében pedig büntetőeljárás folyik.
Kiemelt kép: A Paksi Rendőrkapitányság fotója a sértettről
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!