Cirkálórakéták támadták Nyugat-Ukrajnát; zárt ajtók mögött ül tárgyalóasztalhoz az ukrán, az orosz és az amerikai delegáció Genfben

1455. napjához érkezett az orosz–ukrán háború, Odesszában az éjszaka folyamán tűz ütött ki egy energetikai létesítményben. Genfben zárt ajtó mögött asztalhoz ül az ukrán, orosz és az amerikai delegáció. A hirado.hu hírfolyama az orosz–ukrán háború eseményeiről.

Már a postákat gyújtják fel az ukránok, hogy megsemmisítsék a katonai behívókat

Az Ukrposta (ukrán állami posta) postahivatalait szinte minden héten felgyújtják a katonai behívók kézbesítése miatt – jelentette ki a vállalat vezetője, Ihor Szmiljanszkij az RBK–Ukrajina hírügynökségnek adott exkluzív interjúban.

„Senki nem beszél arról, hány postahivatalunkat gyújtják fel, és mennyit kell helyreállítanunk. Szinte minden héten felgyújtanak egy-egy postahivatalt amiatt, hogy behívókat kézbesítünk” – mondta. Szmiljanszkij hangsúlyozta, hogy az ukrán állami posta a katonai infrastruktúra részének minősül, és szerződéssel rendelkezik az ukrán védelmi minisztériummal a behívók terjesztésére.

Egy lakóépület is égett Odesszában

Odesszában az éjszaka folyamán tűz ütött ki egy energetikai létesítményben, amely egy lakóépületben és egy garázssoron is károkat okozott. Raktárépületek is megrongálódtak – írta a Strana.

Olaszországon keresztül érkezett Svájcba az orosz delegációt szállító repülőgép

Az orosz delegációt szállító repülőgép már megérkezett Genfbe a tárgyalásokra. Az orosz sajtó beszámolói szerint a kilencórás repülőút során „barátságtalan országokat elkerülve” haladtak. A gép Olaszországon keresztül érkezett Svájcba.

Trump: Az lenne a legjobb, ha Ukrajna minél hamarabb tárgyalóasztalhoz ülne

Donald Trump felszólította Ukrajnát, hogy mielőbb üljön tárgyalóasztalhoz a háború lezárása érdekében.

„Jelenleg az lenne a legjobb, ha Ukrajna minél hamarabb tárgyalóasztalhoz ülne. Ennyit mondhatok. Olyan helyzetben vagyunk, hogy szeretnénk, ha tárgyalnának” – mondta Trump a genfi találkozóval kapcsolatos várakozásairól szóló kérdésre válaszolva.

Zárt ajtók mögött tárgyal Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok

A svájci külügyminisztérium bejelentette, hogy az Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői közötti harmadik genfi tárgyalási fordulót zárt ajtók mögött tartják meg.

„A média képviselői nem vehetnek részt az Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok közötti háromoldalú tárgyalásokon” – közölte a svájci külügyminisztérium.

Genfbe látogattak Trump megbízottjai

Trump megbízottjai, Witkoff és Kushner Genfbe utaztak, hogy tárgyalásokat folytassanak az orosz és ukrán delegációkkal – jelentette az Axios újságírója, Barak Ravid.

Több mint 150 drónt fogott el az orosz légvédelem

Az éjszaka folyamán az orosz légvédelmi rendszerek 151 drónt semmisítettek meg vagy fogtak el Oroszország területe felett – közölte az orosz védelmi minisztérium. A drónok a Fekete- és az Azovi-tenger felett, valamint a Krasznodari terület, illetve a Kalugai, Brjanszki és Kurszki régió fölött repültek.

Cirkálórakéták támadták Nyugat-Ukrajnát

Cirkálórakéták támadták Nyugat-Ukrajnát – közölte a légierő. Emellett drónok is nagyszabású támadásokat hajtanak végre. Helyi Telegram-csatornák robbanásokról számolnak be Burstinban és Ivano-Frankivszkban.

