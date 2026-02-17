Budapestiek figyelem! A medve már Mogyoródon van!

Medve felbukkanásáról érkezett bejelentés Mogyoród külterületéről, a Kukukkhegy környéki erdős területről – közölte a település önkormányzata. A hatóságok fokozott óvatosságra kérik a lakosságot, és arra figyelmeztetnek, hogy a következő napokban lehetőség szerint kerüljék az érintett erdős, bokros részeket.

A felhívásban figyelmeztetnek, hogy a gyermekeket ne engedjék egyedül a határba, a hulladékot zárt tárolóban tartsák, a házi- és haszonállatokat pedig biztonságos helyen helyezzék el. Amennyiben valaki medvét lát, ne közelítse meg az állatot, hanem értesítse a 112-es segélyhívót – közölte a Budapest Környéke hírportál.

A közeli Fót önkormányzata is figyelmeztetést adott ki, mivel a bejelentett helyszín a település közelében található.

A lakosokat arra kérik, hogy a külterületeken, különösen az erdőkben és bozótos részeken fokozott körültekintéssel közlekedjenek.

Az utóbbi években Magyarországon egyre gyakrabban észlelnek barna medvéket, főként az északi és északkeleti országrészben. A szakemberek szerint ezek az egyedek többnyire a Kárpátok térségéből vándorolnak át, és gyakran fiatal, új élőhelyet kereső hímek. Bár a barna medve alapvetően kerüli az embert, a lakott területekhez közeli megjelenése indokolttá teszi az elővigyázatosságot.

A természetvédelmi szakemberek hangsúlyozzák: medveészlelés esetén a legfontosabb a nyugalom megőrzése, az állat megközelítésének kerülése, valamint az illetékes hatóságok értesítése.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook.com)