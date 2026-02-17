Bocsánatot kért a német közszolgálati tévé, miután az amerikai kitoloncolásokról szóló riportjukban mesterséges intelligenciával generált felvételeket is használtak

A német közszolgálati televízió, a ZDF bocsánatkérésre kényszerült kedden egy olyan, az Egyesült Államokban végrehajtott kitoloncolásokat bemutató riportja miatt, amelyről kiderült, hogy valótlan, a mesterséges intelligenciával generált felvételeket is tartalmazott anélkül, hogy erre felhívta volna a nézők figyelmét.

Az amerikai Bevándorlási és Vám-végrehajtás (Immigration and Customs Enforcement – ICE) által szervezett riportban – amelyet vasárnap esti hírműsorában mutatott be a ZDF – a mesterséges intelligencia által létrehozott felvételen egy nőt mutattak, amint két gyermekével együtt elvezették a rendvédelmi erők. Egy másik, Floridában felvett, és egy gyermek őrizetbe vételét bemutató jelenetről pedig az derült ki, hogy valós történetet ábrázolt ugyan, de 2022-ben vették fel.

Anne Gellinek, a ZDF főszerkesztő-helyettese az elnézést kérő nyilatkozatában elismerte, hogy mindkét felvétellel megsértették a csatorna műsorkészítési alapelveit, és egyiket sem lett volna szabad adásba engedniük.

Elismerte, hogy a jelenetek közlésekor a belső szabályzat szerint fel kellett volna tüntetniük az elkészítés módját, illetve idejét; de hozzátette, hogy a hibákat kijavították, és mindkét felvételt módosították.

Nathanael Liminski, Észak-Rajna-Vesztfália tartomány sajtó- és médiaügyekben illetékes minisztere a Stern magazinnak adott nyilatkozatában „óriási kudarcnak” minősítette a ZDF riportját, arra is figyelmeztetve, hogy „a közszolgálati műsorszolgáltatás csak megbízható és kiegyensúlyozott információk bemutatásával láthatja el tájékoztatási feladatát”.

Kiemelt kép: A Bevándorlási és Vámvégrehajtás (ICE) szövetségi hatóság ellen tüntetők egyikét őrizetbe veszik Minneapolisban 2026. január 24-én (Fotó: MTI/EPA/Craig Lassig)