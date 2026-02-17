Békemenet lesz március 15-én

A választási kampány hajrájában, március 15-én ismét Békemenetet szervezet a Civil Összefogás Fórum-Civil Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) – írja a Magyar Nemzet.

A szervezet elnöke, Csizmadia László keddi sajtótájékoztatóján jelentette be az eseményt, a pontos útvonalat azonban később ismertetik a szervezők. Csizmadia László mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a Békemeneten. A Békemenet időpontját Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője is megosztotta közösségi oldalán.

„Patrióták készüljetek: március 15-én Békemenet!” – írta a megosztott bejegyzéshez a politológus.

A Magyar Nemzet megjegyzi, legutóbb tavaly október 23-án tartottak Békemenetet, amelyen hatalmas tömeg vett részt. A rendezvény után a résztvevők pedig a Kossuth téren meghallgatták Orbán Viktor ünnepi beszédét.

Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen gyülekeznek a Civil Összefogás Fórum-Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői az 1956-os forradalom és szabadságharc 69. évfordulóján a Szent István körúton 2025. október 23-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály)