Az Otthon Start a legerősebb otthonteremtő program a rendszerváltás óta – jelentette ki Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára, sajtótájékoztatón hétfőn Hatvanban. A kormánypárti politikus kitért arra is, hogy a program keretében megvásárolt ingatlanok több mint 80 százaléka 50 négyzetméter feletti, jellemzően családi ház, valamint azt is világossá tette, hogy amíg a jelenlegi kormány van hatalmon, a 3 százalékos hitalprogram is marad és folytatódik.

A szeptember 1-jén indult Otthon Start programban az elmúlt szűk fél év alatt több mint 25 ezer hitelt folyósítottak és további 8 ezer kérelem elbírálása van folyamatban. A következő időszakban havonta mintegy 5 ezer kérelem elbírálására, kölcsön kifizetésére lehet számítani, és mivel minden második hitelszerződést házaspárok kötnek, így a program egy év alatt több mint 80 ezer fiatal otthonteremtését segítheti elő – mondta.

A Heves vármegyében beadott kérelmek száma meghaladja a 800-at, az átlagosan igényelt összeg 28,3 millió forint és az igénylők háromnegyede már meg is kapta a kölcsönt. A vármegyében több mint ezer embernek jelentett segítséget az otthonteremtésben az eddig folyósított mintegy 18 milliárd forintnyi 3 százalékos hitel – jegyezte meg az államtitkár.

Kitért arra is, hogy a program keretében megvásárolt ingatlanok több mint 80 százaléka 50 négyzetméter feletti, jellemzően családi ház.

Ennek kapcsán rámutatott: a program a családok mellett a helyi építőiparra is jó hatással van. A Hatvani járásra vonatkozó adatokról elmondta: itt 150 kérelmet nyújtottak be, kétharmaduknál a kifizetés is megtörtént.

A program népszerűségét előre láthatólag tovább növelik az idei, átlagosan mintegy 10 százalékra tehető béremelések, a bővülő családi adókedvezmények és a közszférában dolgozók 1 millió forintos otthontámogatási lehetősége, amely önerőként is felhasználható – tette hozzá.

„Amíg a jelenlegi kormány van hatalmon, a 3 százalékos hitelprogram is marad és folytatódik”

– fogalmazott hozzátéve: amennyiben egy másik kormány kerül hatalomra a program meg fog szűnni.

Emlékeztetett, hogy a 2002-ben érkezett baloldali kabinet rövid időn belül megszüntette az addig jól működő és sok embernek segítséget nyújtó forint alapú támogatott otthonteremtési hitelkonstrukciót.

Ugyanakkor „látható az is, hogyan kritizálják és támadják most az Otthon Start programot Tisza-környéki baloldali megmondóemberek és közgazdászok”, a támogatás indulása előtt az ellenzéki párt „sosem tett említést elsőlakás-programról, mindig csak bérlakásprogramról beszélt”

– mondta.

A számok önmagukért beszélnek, hiszen a baloldali ígéretek 2-3 év alatt 10-20 ezer bérlakás építéséről szólnak, ez áll szemben a kormány által indított Otthon Start programmal, mely ez idő alatt 150-250 ezer fiatal otthonteremtését segítheti elő – jelentette ki.

Veszélyes jelenségként említette továbbá azokat a nyugati mintákat, ahol a bérlakás program keretében megépült otthonokba többségében illegális migráns családokat költöztetnek. Példaként említette: Hollandiában komoly politikai vitát vált ki, hogy ez az arány már a 80 százalékot is eléri.

Kiemelt kép: Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)